Pisaurum convince il suo coach: Bramante ansioso a Pesaro

L’ultimo sabato pre campionato registra opposti sentimenti tra le tre squadre pesaresi di serie B interregionale. Da una parte il Loreto che ha cambiato in extremis avversario (Tigers Romagna al posto di Ristopro Fabriano) preferendo affrontare al Palafiera una pari grado invece che una squadra di categoria superiore. Il Tigers Romagna ha retto l’urto (82-68) della corazzata del presidente Lorenzo Pizza. Pareggiando il primo quarto (22-22) e poi cedendo di misura (22-17, 15-12, 23-17).

La Foglietti band è ormai impostata a far giocare tutti gli effettivi e con Matteo Battisti in regia utilizza al massimo le sue bocche da fuoco (1327 il tiro da tre), tanto che sono andate in doppia cifra sia Maruca (12 punti), che Casoni (11 punti), l’ala pivot Obiekwe (12 punti) e il pivot Lovisotto (12 punti). In evidenza anche Broglia e Rupil.

Mentre Pisaurum e Bramante hanno organizzato uno scrimmage in Baia con le assenze dei lunghi. Ovvero Vincenzo Pipitone e Federico Giunta nel Pisaurum e Lucio Delfino nel Bramante. Più aggressività da parte del Pisaurum, mentre il Bramante è parso più involuto del solito. Risultato finale a favore del Baseart per 80-74, che è la somma dei 4 parziali (10-12, 26-23, 16-21 e 28-18): "Per noi è la settima partita di precampionato e anche qui in Baia abbiamo dato l’anima – dice il coach Maurizio Surico– . In fondo siamo ancora una squadra totalmente in costruzione". I realizzatori del Pisaurum: Maiolatesi 15, Amati 6, Vichi 6, Chiorri 6, Buzzone 12, Benevelli 18, Rossi 16. Nessun punto per il play Fabbri (nella foto premiato a Senigallia), il 2004 proveniente dall’Urbania: "Ha confermato le sue qualità di regista", sottolinea Surico.

Appare invece decisamente tirato il coach del Bramante Massimiliano Nicolini: "Devo dire che speravo meglio. Continuiamo ad avere problemi e mancanza di continuità. E’ vero che ho fatto giocare molto anche tutti i giovani. Ma abbiamo fatto molti errori. Siamo stati troppo nervosi e ansiosi". Positivi soprattutto Panzieri e Stefani che hanno primeggiato sotto i tabelloni.

l.lu.