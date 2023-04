Pisaurum e Bramante, avanti tutta. Domani Sutor e Foligno

SERIE C GOLD. E’ solo un primo passo, ma molto importante. Sia il Pisaurum che il Bramante si sono aggiudicati garauno della semifinale playoff. Ed ora sono proiettati al secondo atto che si consumerà, entrambe in trasferta, domani. Il Pisaurum in casa della Sutor alle 20,30, mentre il Bramante andrà a fare visita al Foligno alle 21.

QUI PISAURUM. "Il primo round è stato nostro appannaggio – commenta coach Maurizio Surico -, sono soddisfatto perché oltre al risultato abbiamo giocato davvero bene. Concentrati, attenti, determinati". Non è stata una partita facile: "La Sutor ci ha tenuto testa, ha mollato solo alla fine. È stata una vera ed entusiasmante battaglia. Ma ancora non abbiamo fatto niente, quindi ora pensiamo a domani a garadue". E Surico va nel dettaglio: "Dovremo cercare di contenere meglio l’argentino Rupil che ci ha fatto molto male con i suoi 28 punti, confermandosi uno dei migliori giocatori del campionato". Ma anche il Pisaurum non sarà da meno.

QUI BRAMANTE. "Buona la prima – commenta il dirigente Fabio Lanci -, abbiamo vinto, ma Foligno ha venduto cara la pelle, non inganni il punteggio". Ritmo e difesa, le chiavi di lettura un match che è stato sempre in pugno ai biancoblu, seppure gli avversari hanno dato del filo da torcere. "Ora garadue domani a casa loro – chiude Lanci -, andremo per cercare di chiudere subito il discorso, ma c’è da scommettere che i ragazzi di coach Pierotti faranno di tutto per riaprire la serie". A questo proposito interviene Massimiliano Nicolini, tecnico del Bramante: "Domani sera si riparte da zero e sarà una partita molto dura con contenuti tecnici diversi – avvisa Nicolini -. Dovremo cercare di trovare energie considerando che giochiamo in un giorno lavorativo ed essere capaci di adattarci alle nuove situazioni che si presenteranno in campo". b.t.