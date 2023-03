Pisaurum ko, Bramante batte Jesi

SERIE C GOLD. Nell’ultimo turno del campionato di serie C Gold, il Pisaurum ha perso in casa con Foligno per 51 a 70, mentre il Bramante ha vinto a Jesi con il Taurus con il punteggio di 55-61.

QUI PISAURUM. "E’ stata una sconfitta meritatissima quella ad opera di un Foligno che bisogna chiedersi come mai possa avere solo 18 punti (20 dopo questa vittoria) – commenta amareggiato coach Maurizio Surico -. E’ stata per noi la peggiore partita forse disputata finora. Siamo partiti malissimo, molli, dopo 6 minuti ancora non avevamo trovato il canestro". Ma il tecnico dei verdarancio vuole guarda avanti: "Pazienza, cerchiamo di buttarcela alle spalle e pensiamo alla prossima che sarà proibitiva contro Civitanova domenica, ma abbiamo bisogno assolutamente di una reazione".

QUI BRAMANTE. "E’ stata una gara che nei primi due quarti si è dimostrata molto equilibrata – ricorda il dirigente Fabio Lanci -, nel primo quarto noi siamo partiti bene, ma subito gli jesini sono rientrati ribattendo colpo su colpo i nostri tentativi di allungo. Nel secondo quarto i locali passano in vantaggio chiudendo sul più 3, grazie soprattutto ai troppi errori nostri". Nella ripresa sembra che la musica non cambi: "Nella seconda parte di match si ripete la falsariga del primo tempo col Bramante a soffrire la difesa di Jesi e a non riuscire ad avere quel guizzo necessario a scrollarsi di dosso i giovani jesini – continua Lanci -. Questa situazione però si sblocca nell’ultima fase di gioco, dove la maggior esperienza di Ferri e Giampaoli hanno la meglio nello sfruttare il bonus a favore". Lanci chiude: "E’ stata una partita vinta con i denti e sudando le proverbiali sette camice, una vittoria importantissima in ottica piazzamelo playoff che ci consente di mantenere il terzo posto in classifica, in vista dell’ultima giornata di stagione regolare in programma per sabato prossimo al Palafiera, quando arriva basket Assisi".

b.t.