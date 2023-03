Pisaurum, occhio ad Assisi Bramante, Foligno cruciale

Dopo la sosta riprende il campionato di serie C Gold di basket. Il Pisaurum ospita sabato 4 marzo alle 18 a Baia Flaminia la squadra di Assisi, mentre il Bramante domenica 5 marzo alle 18 è di scena a Foligno.

QUI PISAURUM. "Riceviamo Assisi, una formazione che ha disputato fino ad oggi un torneo nettamente al di sotto delle aspettative – avvisa coach Maurizio Surico -. Si è anche privata del suo elemento migliore: il bulgaro Peychinov che si è accasato poi a Pescara. Ma attenzione, è una squadra parecchio aggressiva che dispone comunque di elementi interessanti come i fratelli Provvidenza e Meccoli il giocatore più esperto del gruppo". Ma il Pisaurum deve pensare a se stesso, a giocare bene come sa. "Noi abbiamo l’obbligo di difendere l’ottima posizione di classifica raggiunta. Rientreranno sia Cecchini che Beligni, quest’ultimo un po’ a corto di fiato per il lungo stop, ma siamo contenti ugualmente poiché’ avrà modo di ricominciare a respirare l’aria di battaglia che avremo da qui fino alla fine della stagione".

QUI BRAMANTE. "Riprende il campionato dopo la sosta dello scorso weekend – dice coach Massimiliano Nicolini - e saremo impegnati nella difficile trasferta di Foligno. Un avversario molto ostico che all’andata era riuscito a batterci in casa e che ha nell’agonismo e nell’intensità le caratteristiche migliori". I punti in palio sono importanti per tutte e due le squadre. "Ci aspetta un mese con 6 partite da giocare tutte determinanti per la definizione della posizione in classifica. Siamo consapevoli delle difficoltà e del valore dei padroni di casa, ma andremo a Foligno con la fiducia delle qualità del nostro gruppo e consapevoli delle ultime belle prestazioni prima della pausa". In classifica, dopo 20 giornate, il Bramante è terzo, mentre il Pisaurum è quinto.

b.t.