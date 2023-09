Pisaurum Pesaro alla pari con Goldengas e batte Roseto al "Mare nel Canestro"

Non è solo la contemporanea presenza delle tre squadre pesaresi a caratterizzare il girone F della B interregionale, ma anche il numero importante dei giocatori pesaresi in campo. Un’ulteriore conferma è arrivata dal classico torneo "Il Mare nel Canestro" di Senigallia. Dove si è battuto ancora una volta molto bene il Pisaurum di Maurizio Surico, pur privo di Pipitone e Benevelli, contro due formazioni di prima fascia come Goldengas Senigallia e Roseto. Con la Goldengas Vichi e soci hanno perso 68-60 in semifinale. Poi il Pisaurum si è imposto nella finale terzo-quarto posto contro Roseto per 65-61. Con il play Chiorri e le guardie Maiolatesi e Fabbri che hanno chiuso tutti in doppia cifra. Non solo. Il 2004 Fabbri è stato anche premiato come miglior giovane del torneo. Il tabellino pesarese: Giunta 2 (13 rimbalzi) Rossi 9, Buzzone 4 , Maiolatesi 12, Chiorri 16 , Fabbri 10 , Amati 4 Vichi 8. L’altro aspetto che registriamo è il protagonismo assoluto di giocatori della nostra provincia nell’intero torneo. Il play fanese Michele Caverni del Porto Recanati (cresciuto nella Vuelle) è stato il miglior marcatore in assoluto e ha determinato la vittoria (82-76) della sua squadra sui padroni di casa della Goldengas siglando ben 28 punti. Protagonista al suo fianco Gianmarco Gulini, femignanese ex giovanili Vuelle e Ristopro Fabriano, con 15 punti. Mentre l’altro play Marco Giacomini ha chiuso nel Senigallia con 13 punti. A livello di serie C si è disputato a Umbertide il Memorial Staccini vinto dal Perugia ma con il Fossombrone che ha dominato l’Umbertide: 80-38.