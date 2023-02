Pisaurum, prova di carattere

pisaurum

88

montemarciano

82

PISAURUM: Bini 11, Gnaccarini 7, Clementi 13, Vichi 2, Komolov 4, Bianchi 7, Giunta 14, Cardellini 19, Cecchini 7. All. Surico.

MONTEMARCIANO: Savelli L. 10, Savelli F. 24, Konthe 4, Luini 8, Maiolatesi 13, Bartolucci 6, Maggiotto 17. All.Tonucci.

Altra grande prova di carattere del Pisaurum che in casa davanti al suo pubblico batte una coriacea Montemarciano. "Una gara come al solito per cuori forti – commenta coach Maurizio Surico -. Siamo riusciti a venirne a capo a metà del quarto periodo. Abbiamo sempre rincorso un Montemarciano ad onor del vero con diverse assenze e sette giocatori a referto. E questo ci ha giocato un brutto scherzo. Abbiamo subìto 50 punti nel primo tempo, complice una difesa troppo morbida, ma fortunatamente l’ attacco ha retto e ci ha permesso di rimanere dentro la gara". Sotto anche di nove punti i verdearancio non si sono persi d’animo e negli ultimi 5’ di gioco si sono scatenati. "Lo svantaggio non ci ha abbattuti – continua il tecnico pesarese – e anche se abbiamo quasi sempre rincorso, alla fine l’abbiamo spuntata". Quando si è trattato di chiudere, la squadra ha risposto presente. "Voglio rimarcarlo per l’ennesima volta – chiude Surico -, questo gruppo anche nei momenti peggiori non muore mai". Tra le fila avversarie il pesarese Maggiotto che ha fatto pentole e coperchi. Un giocatore esperto e completo capace sempre di mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Il Pisaurum si è fatto trascinare da Cardellini che al termine della complicata sfida ha messo segno 19 preziosi punti. Bene anche Giunta autore di 14 punti. Oggi alle 18 tocca al Bramante che sarà impegnato nella difficile trasferta di Todi. La formazione di coach Nicolini si presenterà al delicato appuntamento senza due pedine importanti come Pipitone e Sablich, entrambi infortunati. b.t.