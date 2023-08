Pisaurum si rafforza alla romagnola: Basket B con Filippo Rossi, Niccolò Puzzone e Leonardo Amati

Il Pisaurum Pesaro diventa sempre più una società romagnola, prestata al basket pesarese nel campionato di serie B interregionale. Sandro Maggiotto proprio ieri ha ufficializzato la chiusura della trattativa con l’ala Filippo Rossi, classe 2001, prodotto del settore giovanile dei Crabs Rimini. Reduce da un campionato di Serie B con i Tigers Romagna chiuso con 6,3 punti, 3,6 rimbalzi e 1,0 assist di media in circa 23 minuti di impiego a partita. Non solo, vicinissimo all’accordo con la squadra di Maurizio Surico c’è anche Niccolò Puzzone, guardia del 2002, che viene da Santarcangelo, dove ha partecipato anche al campionato Under 19. Il terzo nome romagnolo che girà è quello di Leonardo Amati, un playmaker del 2004. In realtà Maggiotto e Surico stanno cercando di portare al Pala D un altro play di ’nome’: "Stiamo infatti cercando di portare da noi – aggiunge Maggiotto – un trentenne di grande qualità". Il Pisaurum presenterà la squadra il prossimo 4 settembre al Conad Porto.