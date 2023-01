Pisaurum, un campionato di grande carattere Bramante: l’obiettivo è riagguantare la vetta

Il campionato di serie C Gold riparte la prossima settimana. Per le due pesaresi è stata una prima parte di stagione soddisfacente.

QUI PISAURUM. "Non siamo partiti benissimo con quelle 3 sconfitte consecutive, poi le 8 vittorie conquistate nelle seguenti 9 gare, hanno certificato che siamo una squadra che può dire la sua in un campionato molto competitivo dove ogni domenica rischi di cadere". Così coach Surico che continua: "Tutto questo nonostante abbiamo dovuto fare a meno spesso di alcune pedine importanti. A turno sono stati fuori i vari Giunta, Cardellini, Bini Bianchi e Beligni". Un campionato quello di Vichi e compagni giocato con grande carattere: "Sono estremamente soddisfatto dell’atteggiamento dei ragazzi. Un terzo posto solitario che li premia giustamente. Poi alla ripresa sarà, un’altra storia, ne sono consapevole e mio compito sarà quello di tenere il livello di attenzione, concentrazione e condizione fisica il più in alto possibile, per arrivare ai mesi decisivi nella migliore forma psicofisica". Il campionato riprende il 15 gennaio con la trasferta a Osimo.

QUI BRAMANTE. Al contrario del Pisaurum il Bramante è partito a razzo poi nel corso del campionato ha avuto problemi di infortuni che hanno rallentato il cammino dei pesaresi che per lungo tempo hanno comandato la classifica. Ora non ne sono affatto distanti. Anzi l’obiettivo per il 2023 è tornare in vetta. Le qualità ci sono tutte. La sosta del periodo natalizio è stata utile per ricaricare le pile e recuperare gli acciaccati. Il 15 gennaio il Bramante sarà ospite del San Benedetto.

"Il campionato riprenderà il 15 gennaio e saremo in trasferta a San Benedetto - avvisa coach Nicolini -. Abbiamo iniziato ad allenarci il 3 gennaio dopo un periodo di riposo assoluto per i ragazzi durante le feste natalizie".

b.t.