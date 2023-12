Pistoia, quando il cuore supera il budget

Le due matricole della serie A, quelle che tutti pronosticavano come le derelitte destinate a tornare al piano di sotto, sono al momento le due squadre sorpresa del campionato. Cremona sbanca Varese legittimando la sua solidità anche in trasferta, mentre Pistoia, addirittura senza uno straniero (Varnado è infortunato) stoppa Napoli, che sognava di rimanere in vetta da sola per una notte e invece cade al cospetto di una formazione che se ne infischia di avere il budget più basso della serie A e con la tigna dei suoi italiani semi-sconosciuti, l’organizzazione di coach Brienza e il talento dei suoi americani ha costruito una realtà che merita applausi. Soprattutto perché era partita 0-4 ma la società non si è fatta prendere dal panico e adesso, con 5 vittorie nelle ultime 6 partite, occupa il settimo posto in classifica. Treviso rompe il ghiaccio e dopo la Caporetto di Pesaro stravince la battaglia sul Piave contro Brindisi dando retta al suo presidente, le cui parole sono state molto più convincenti di quelle del ds. Milano stupisce: il giorno dopo l’ennesima disfatta che la relega all’ottavo posto, col rischio di mancare le Final Eight, la proprietà annuncia l’estensione del contratto di Ettore Messina sino al 2026. Una mossa spiazzante per la critica lombarda, che rinforza invece la posizione del coach-gm dopo la peggior partenza da dieci anni a questa parte. E Sassari risorge, dando l’idea di potersi levare dalle secche. Le vittorie di Brescia e Virtus dimezzano le capoliste da quattro a due, mentre Trento riacciuffa le altre con una prestazione schiacciante contro Venezia che ogni tanto fa dei tonfi inaccettabili per il roster che schiera.

e.f.