Una pistola laser innovativa per rendere lo sport più inclusivo: la novità a Pesaro

Pesaro, 18 marzo 2025 – Una pistola laser sonora per permettere agli atleti non vedenti di gareggiare a parità di condizioni. Questa è l’innovativa tecnologia che è stata presentata ieri a Pesaro e che ha segnato un momento importante per il pentathlon moderno, offrendo una concreta opportunità di accessibilità. Sviluppata dalla ditta Apeon, la pistola laser sonora è stata progettata per consentire agli atleti con disabilità visive di competere al pari dei normodotati. Grazie a un avanzato sistema acustico, questo strumento permette agli sportivi di localizzare il bersaglio attraverso segnali sonori, migliorando la precisione e l’efficacia nelle competizioni.

Durante l’evento al campo scuola, diversi atleti hanno avuto l'opportunità di testare questa innovazione. In pista Annamaria Mengoni con la guida Arianna Crudelini, Alessandro Ragni con la guida Michele Totaro e Michele Baldelli con la guida Cesare Bussetti hanno sottolineato quanto sia fondamentale l’adozione di strumenti simili per garantire un ambiente sportivo più inclusivo.

L’iniziativa ha ricevuto il sostegno dell'assessore allo sport del Comune di Pesaro, Mila Della Dora, l'assessore per le pari opportunità Sara Mengucci e l'assessore all'ambiente Maria Rosa Conti. Presente anche il responsabile nazionale di Europa Verde, Gianluca Carrabs.

L’organizzazione dell’evento è stata invece supervisionata dal professor Raffaele Secchi, responsabile dell'area Nord della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, e dal professor Michele Munno, referente per le Marche. Un ruolo fondamentale è stato svolto anche dalla professoressa Adriana Fabbri, responsabile nazionale del settore paralimpico della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, che ha garantito la gestione degli aspetti tecnici e organizzativi. L’evento ha inoltre beneficiato del contributo di Maria Mencarini, presidentessa dell'Unione Ciechi, del delegato CIP Evangelisti, del delegato Marche FIPM Giuseppe Fabbri e del presidente della FIPM Fabrizio Bittner, il cui sostegno ha rafforzato il valore e l’impatto dell’iniziativa. L’introduzione della pistola laser sonora rappresenta un progresso significativo per il pentathlon moderno e lo sport paralimpico: questa innovazione apre nuove prospettive agli atleti non vedenti, dimostrando come la tecnologia possa diventare uno strumento essenziale per l’inclusione e l’uguaglianza nelle competizioni sportive.