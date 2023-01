Più solidi sotto canestro La Vuelle ritrova Kravic

Il giro di boa è stato il match contro la Virtus. Che ha lasciato detriti e feriti dappertutto. Adesso bisogna vedere se quel ko è stato smaltito o meno, per cui la Carpegna Prosciutto torna a viaggiare a partire da domani contro Treviso con i ritmi di due settimane fa. "Perché in condizioni normali – dice Giancarlo Sacco – quello di domani contro Treviso sarebbe stata una gara facile tra virgolette. Ora invece la formazione di Repesa ha davanti uno scontro complicato perché noi abbiamo ancora una ruota sgonfia ed in più abbiamo anche un grande buco sotto canestro con l’infortunio di Mazzola. Mentre loro dopo un inizio disastroso che ricordava tanto la Vuelle degli anni scorsi, sta tornando a giocare, ha vinto anche il derby contro Venezia per cui arriva al palasport molto gasata", continua Giancarlo Sacco. Che prosegue con una considerazione ritornando sul match contro la Virtus Bologna. "E’ una di quelle gare dove poi avere due visioni alla fine del match. Una è quella dove ti arrabbi perché l’hai persa quando poteva anche vincerla, poi davanti a diecimila persone. L’altra faccia di quel match è anche che alla fine puoi anche dire ‘quanto siamo stati bravi’ perché...