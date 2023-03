Più Volley Fano pronta Gara da dentro o fuori

Serie B2. L’Apav Lucrezia domani alle 21 sarà a Pistoia.

Serie C maschile. Nel girone C domani alle 21 la Virtus Fano va ad Appignano vincitrice della Coppa Marche. Dice coach Angeletti: Gara fondamentale per allungare su di loro che sono terzio a -3 punti e rimanere in scia della Sios San Severino". Nel girone D, domani alle 17 la Bertuccioli Bottega è a Macerata: "Cercheremo di chiudere con due giornate di anticipo la qualificazione ai playoff", così il vice Signoretti. Alle 18 Borgovolley Fano gioca a Caldarola: "Purtroppo sabato scorso non siamo riusciti a chiudere il discorso salvezza – commenta il vice Palazzetti – ora ci aspettano due trasferte impegnative e con guai in organico". Domani alle 21 la Montesi è in trasferta a Civitanova: "Affronteremo una squadra molto giovane su un campo davvero difficile – dice coach Tropeano –. Abbiamo lavorato bene in settimana e cercheremo di limitare gli errori". Della stessa idea lo schiacciatore Zancheri: "Abbiamo già affrontato e battuto la Lube all’andata".

Serie C femminile. Nel girone C domani alle 17,30 c’è Adriatica Fano-Collemarino. Alle 18 Volley Urbania ospita l’Edilmonandi. Alle 21 la Glasstech Volley Pesaro accoglie al PalaSnoopy Filottrano: "E’ nostra terza partita casalinga dei playoff – afferma il presidente Sorbini –. Affronteremo la terza in classifica la Lardini Volley Filottrano reduce da una convincente vittoria contro la Ferri Distribuzione Adriatica Fano". Nel girone D, domani alle 21 tocca a Gioca Volley Urbino-Satel. Nel girone E alle 17,30 Line Office Bottega-Telusiano Volley. Alle 18 Più Volley Fano-Casteferretti: "Per noi sarà una partita da dentro o fuori – spiega coach Galli (foto con la squadra) – importante ed emozionante da vivere. La squadra avversaria è esperta e con buone individualità". Alle 21 chiude il quadro di partite il Team 80 Gabicce che ospita il San Severino: "Sabato ci aspetta una partita fondamentale – sottolinea l’attaccante Giulia Magalotti –. Ci impegneremo giocando di squadra e mettendoci tanta grinta per cercare di portare a casa un risultato positivo, molto importante per raggiungere la salvezza. Vi aspettiamo al palazzetto a tifare per noi".

b.t.