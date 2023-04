Playoff, 3 poltrone per 4 squadre La Vuelle vuole prendersi la sua

Due giorni liberi dopo la vittoria su Trieste, un po’ di riposo per uscire dalla routine classica e cercare di recuperare altre energie fisiche e mentali in vista della volata finale in cui quattro squadre si giocano gli ultimi tre posti per i playoff.

Qui Trento. Sembra quella più in palla: ha vinto uno scontro diretto importantissimo a Brindisi, mettendo alle corde una Happy Casa che veniva da un bel periodo, ribaltando anche la differenza canestri e strappandole per il momento il sesto posto. Il calendario della Dolomiti Energia, però, non è affatto agevole: nelle ultime due giornate gli uomini di Molin sono attesi dalla partita casalinga contro la Reyer Venezia, a caccia del quarto posto, e quindi dalla trasferta di Reggio Emilia, squadra ancora in ansia.

Qui Brindisi. Sembra un po’ esaurito il magic moment della Happy Casa che aveva risalito la china ma ultimamente si è incagliata. Il netto ko casalingo contro Trento è un brutto segnale e la squalifica di due giornate a Nick Perkins pesantissima. Se non dovesse essere ridotta, la squadra di Vitucci dovrà andare a Brescia priva del suo centro titolare, mentre nell’ultima giornata ha una gara più semplice, ospita Trieste, anche se bisognerà vedere se i giuliani saranno già salvi o meno.

Qui Brescia. Al momento è nona, pur essendo a pari merito con la Vuelle, a causa del 2-0 nei confronti diretti per cui bisogna ringraziare Kwan Cheatham che con la sua magia a fil di sirena all’andata ha concesso ai biancorossi un vantaggio cruciale. La Germani ha perso Massimburg per infortunio, giocatore importante negli equilibri di squadra, ma ha ritrovato Caupain. Nella prossima sfida ospita in un confronto diretto Brindisi contro la quale si decideranno molte delle sorti dei playoff. La squadra di Magro chiuderà poi in trasferta a Scafati: anche qui conterà molto sapere se la Givova è già salva o meno.

Qui Pesaro. Rifrancata dalla vittoria su Trieste, pur consapevoli che la squadra di Legovich era priva di Corey Davis, la Carpegna Prosciutto può andare verso Napoli con la testa un po’ più sgombra e il morale più alto perché i successi ricaricano sempre le energie. La prestazione di Moretti, che non segnava più un ventello dalla 10ª di andata vinta contro Varese, è una bella iniezione di fiducia per Davide e potrebbe spingere Repesa a dargli più spazio cercando di ’proteggerlo’ in difesa, come ha fatto con Trieste, affidandogli giocatori meno esplosivi. Importanti anche i segnali di vita arrivati da Kravic dopo un periodo desolante, coinciso anche con un’influenze gastro-intestinale che lo aveva debilitato (il pivot è parecchio dimagrito, se ci si fa caso). Ora Dejan sembra stare meglio e domenica ha combattuto discretamente contro lunghi che a rimbalzo sanno il fatto loro, dato che Trieste è prima sia nella graduatoria dei totali che in quelli offensivi. Domenica a Napoli troverà un cliente difficile, quel JaCorey Williams che si segnala come top scorer della Gevi con 15 punti di media. Servirà un’altra prestazione importante, sperando che Totè ritrovi lo smalto e la concentrazione di qualche settimana fa.

Elisabetta Ferri