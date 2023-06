Playoff, Pergola va a Filottrano Vadese riceve l’Usav

Oggi si completa il quadro della terza giornata dei playoff di Prima categoria. In programma: Filottranese- Unione Calcio Pergolese. Si gioca alle ore 16,30 allo Stadio Comunale "G.Bianchelli" di Senigallia. "Una partita che sognavamo da inizio stagione- commenta il presidente della Pergolese Enrico Rossi- e che va a coronare il bellissimo percorso di una squadra composita da tanti giovani quasi tutti del posto". Gara secca, in caro di parità dopo il tempo regolamentare si giocheranno due tempi supplementari, perdurando il risultato di parà si batteranno i calci di rigore. Chi vince sale in Promozione. Arbitro Alessio Ercoli di Fermo.

Per i playoff di Seconda categoria si gioca oggi sul ‘neutro’ di Fermignano alle ore 16,30 la partita del girone A tra Vadese- Usav Pisaurum. Non mancherà il pubblico delle grandi occasioni per questo match che si preannuncia molto interessante. La Vadese viene dalla vittoria di domenica scorsa nel turno dei playoff contro il Santa Cecilia grazie alla doppietta di Francesco Tassi. L’Usav Pisaurum di mister Giorgio Clementoni dal canto suo è reduce dal successo per 2 a 0 contro il Cuccurano (in gol Battisti e Pagnetti). In campionato la Vadese (girone A) è arrivata seconda collezionando 66 punti, segnando 48 reti e subendone 24. L’Usav Pisaurum (girone B) è arrivata seconda raccogliendo anche lei ben 66 punti, realizzando 53 reti e subendone 28. I numeri parlano quindi di un sostanziale equilibrio. La parola oggi al campo, la vincente andrà avanti ancora negli spareggi playoff. am.pi.