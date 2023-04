Poker alla Reggiana, la Vis vola

C’è anche una Vis che vince. L’Under 16 biancorossa di Gianfranco Ceccarani ha superato per 4-1 i pari età della Reggiana nell’andata dei playoff di categoria, ipotecando la qualificazione. Un successo rotondo quello dei vissini, certificato dalla tripletta di Matelicani e dal gol di Cecchetti. Il ritorno è in programma il 16 aprile prossimo in Emilia. Nell’altra sfida del girone l’Ancona ha vinto per 0-3 sul campo dell’Imolese. Le vincenti delle otto sfide playoff, spalmate su quattro gironi, andranno a affrontare le otto squadre che in maniera alternata hanno chiuso i loro raggruppamenti nelle prime posizioni (il Cesena nel girone B).

La Primavera 3 di Sandreani, invece, si gusta la salvezza conquistata sabato sul campo del Modena: uno 0-2 inatteso ma meritato, al culmine di un’ultima parte di stagione in cui i biancorossi hanno battuto Fiorenzuola, Piacenza, Olbia (scontro diretto) e, appunto, i canarini. Infine, fine settimana di riposo per Under 17, Under 15 e Under 14.

r.s.