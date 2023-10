Polverino super. Sylla non trova la porta

Polverino 7,5. Tre gare da imbattuto dopo l’esordio balbettante. Una parata che vale un gol su Ianesi, un’altra importante su Catanese. Altre tre non proprio facili.

Ceccacci 6. Stavolta è meno sfrontato, ma c’era Ianesi da quella parte. Lo soffre ma riesce comunque a limitarlo.

Tonucci 6,5. Partite del genere, il suo pane quotidiano. Muro difensivo, senza vergognarsi di qualche fallo di troppo e dei palloni in tribuna. Quando Nicastro lo punta, gli sporca il tiro.

Zagnoni 6. Il giallo nel primo tempo non lo condiziona. Concede a Benedetti il palleggio ma non il tiro. Un’ottima chiusura su Delpupo.

Da Pozzo 6. Si fa vedere subito in area, poi si dedica ai frequenti raddoppi (8’ st Mattioli 6. Prima lavoro oscuro, poi guizzo in area nel finale, peccato per la soluzione imprecisa)

Nina 6. Alla prima stagionale, rispetta le consegne. Lavoro di schermatura sui granata (8’ st Iervolino 6. In continuità con chi gli ha ceduto il posto).

Rossetti 6. Offre a Sylla un’ottima palla nel primo tempo. Nel finale si rende pericoloso, ma potrebbe far meglio. Il resto è lavoro utile nel mezzo.

Zoia 6. Applicato nelle due fasi, anche se deve dedicarsi di più alle coperture.

Di Paola 6,5. Offre due ottimi palloni a Sylla, nella ripresa si mette in proprio creando un paio di pericoli. Soprattutto, salva sulla linea l’incornata a colpo sicuro di Ignacchiti.

Pucciarelli 5,5. In avvio buon lavoro di raccordo in attacco, poi finisce ai margini (27’ st Karlsson 5,5. Duella ma non riesce a far valere la sua fisicità in avanti)

Sylla 6,5. La buttasse dentro, sarebbe un partitone. Non trova la porta su uno stacco perentorio, e neppure quando si libera in area. Poi centra la porta ma non angola. Bene nei movimenti e nelle sponde (8’ st De Vries 5. Anonimo, e anche stavolta palloni persi che potevano procurare danni).

Pontedera: Stancampiano 6; Calvani 6, Espeche 6,5 (30’ st Martinelli ng), Guidi 6; Perretta 6, Provenzano 5,5 (16’ st Catanese 6), Delpupo 5,5 (30’ st Paudice ng), Angori 6; Benedetti 6 (38’ st Ambrosini ng), Ianesi 6,5 (16’ st Ignacchiti 6,5); Nicastro 5,5.

Arbitro: Rispoli di Lecce 6,5.