Pontedera-Vis Pesaro 0-1: i toscani si arrendono ai biancorossi

Pesaro,19 gennaio 2025 – Una Vis che sulle ali dell'entusiasmo è partita forte anche a Pontedera. Sono bastati infatti cinque minuti ai pesaresi per abbattere il muro granata. I toscani, reduci da 3 partite senza subire gol si sono arresi alla specialità della casa biancorossa: il calcio piazzato.

Si sono arresi ad un Di Paola e Palomba che come dei tori si esaltano nel vedere granata. I due infatti, dopo aver deciso il match dell'andata, hanno collezionato il gol del vantaggio anche al ritorno. Una punizione sulla trequarti del capitano vissino, deviata da Valeri, viene infatti concretizzata di testa dal difensore biancorosso,alla sua seconda rete consecutiva e terza stagionale. Vis che tuttavia non molla la presa e subito dopo si rende pericolosa con una conclusione da fuori area di Orellana,che mettendosi in proprio sfiora l'incrocio dei pali.

Solo uno strepitoso Tantalocchi può, al venticinquesimo, tenere poi in vita un Pontedera, che provando ad alzare il baricentro, viene colto allo scoperto da un passaggio filtrante di Nicastro.

Il grande ex della gara consente infatti a Bove di presentarsi a tu per tu con il portiere di casa il quale tuttavia riesce ad opporsi con i piedi. Reazione del Pontedera che avviene nella ripresa. Infatti se Corona impegna Vukovic al pronti e via, Guidi di testa in area piccola non riesce a concretizzare un ottimo corner. Vis che dopo un primo quarto d'ora in apnea ritorna ad impaurire la difesa granata. Se il primo guizzo di Orellana viene bloccato solo dalla traversa il secondo viene messo in angolo da Tantalocchi. Sul finale è la Vis a mantenere il pallino del gioco, tenendo sotto pressione la retroguardia del Pontedera e non concedendo nulla. Ancora una volta il calcio totale di Stellone ha la meglio sull' avversario.

Con un 2025 che si è aperto all'insegna della porta inviolata, la Vis giunta a quota quarantadue può concedersi il lusso di osservare interessata l’evoluzione al vertice del girone. Grazie alla seconda vittoria di fila raggiunge infatti il Pescara in quarta posizione, a meno otto dalla vetta.

Il tabellino

Pontedera 0-1 Vis Pesaro 6' Palomba

PONTEDERA (4-2-3-1): Tantalocchi; Cerretti (Moretti), Pretato (1' s.t Espeche), Martinelli, Perretta; Guidi, Ladinetti; Vitali (Migliardi), van Ransbeeck (1' s.t Corona), Sala(35' s.t Pietra); Italeng. All. Menichini. A disp Calvani,vicoli, gagliardi,maggini,

VIS PESARO (3-4-1-2): Vukovic; Palomba, Coppola, Zoia; Bove (22' s.t Peixoto) , Di Paola, Pucciarelli, Cannavò (31 's.t Tonucci); Orellana; Okoro (35 s.t' Molina), Nicastro. All. Stellone.A disp Mariani,Zocchi,Neri,Ceccacci, Paganini,Obi,gambino, Forte,Busato, Tavernaro,

Arbitro: Marco Peletti da Crema