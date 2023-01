Porto d’Ascoli e Vastese: il Fano anticipa al sabato

Le prossime due partite interne dell’Alma, quelle contro Porto d’Ascoli e Vastese saranno anticipate rispettivamente a sabato 4 e sabato 18 febbraio a causa della concomitanza con le sfilate del Carnevale di Fano. Lo ha comunicato la Questura alla società granata con la motivazione che per garantire l’ordine pubblico non era possibile svolgere partita e carnevale nello stesso giorno. Il Fano ne ha preso atto e ha inoltrato la richiesta alla Federazione. Nel frattempo la squadra ha ripreso da martedì la preparazione in vista della trasferta di Roma dove affronterà il Trastevere Calcio. Mister Mosconi ha recuperato ormai quasi tutti, anche se il giovane Malshi deve riprendere il ritmo, mentre Broso ha svolto un lavoro differenziato avendo accusato un affaticamento muscolare. Qualche problemino anche per Urbinati che ha risentito della dura prova contro il Tolentino, colpa anche di un campo pesantissimo. A causa del maltempo di questi giorni l’Alma continua ad allenarsi al campo dei Militari, essendo il terreno di gioco della Trave in pessime condizioni. La condizione delle infrastrutture sportive a disposizione della società granata lascia molto a desiderare. Le avverse condizioni meteo di questi ultimi giorni hanno creato non pochi problemi alla squadra per quanto riguarda gli allenamenti.

Quanto alla stadio se a Pesaro piangono per le condizioni in cui si trova il "Benelli" a Fano certamente non ridono per quanto riguarda il "Mancini". Domenica scorsa diversi posti nella tribuna Centrale coperta sono rimasti vuoti per il semplice motivo che ci piove, nonostante la copertura sia stata fatta nel 2019. Con più di mezza tribuna Prato inagibile, i vecchi pali ancora al loro posto, spogliatoi che risalgono all’anteguerra, l’impianto langue.

Recupero. Ieri pomeriggio si è disputato Montegiorgio-Cynthialbalonga (0-1), uno dei due recuperi dei match rinviati domenica scorsa per impraticabilità del campo causa neve (l’altro è Vastese-Porto d’Ascoli). I laziali allenati dall’ex Vis D’Antoni si sono imposti grazie ad una rete di Cappai al 39’ del secondo tempo.

Classifica: Pineto 46, Vigor Senigallia 37, Trastevere Calcio 35, Cynthialbalonga 33, Porto d’Ascoli** 31, Matese 30, Alma Juve Fano 29, Avezzano e Chieti 28, Vastogirardi* e Nuova Florida 26, Sambenedettese* 24, Vastese** 22, Montegiorgio 21, Roma City 20, Notaresco 17, Termoli 16, Tolentino 14. *Samb e Vastogirardi 1 punto di penalizzazione. **Vastese e Porto d’Ascoli una partita in meno.

