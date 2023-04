Prato e Laterale: biglietti scontati

Prezzi popolari per chi vuole assistere a Vis-Carrarese di domenica al "Benelli" (ore 14,30). La società infatti ha deciso di aprire la prevendita facedo pagare un euro a bambini e bambine fino a dieci anni, 5 euro ai ragazzi e alle ragazze da 11 a 21 anni e 10 euro da 22 anni in poi. Questa promozione è valida solo per tribuna Laterale e Prato. La tribuna coperta sarà a prezzo pieno. Prevendita on line sul circuito www.vivaticket.it e nei punti vendita abilitati fino alle 15,15 di domenica.