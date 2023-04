"Premi per far giocare i giovani? Una rovina"

Fabio Oppicelli, presidente della Carrarese, la Vis aveva più fame?

"La Vis ha fatto la gara che doveva, ha ottime individualità, giocava per un obiettivo importante, ma al di là di questo non mi pare che, a parte il mezzo infortunio del nostro portiere, abbia mai tirato in porta. Noi nel secondo tempo potevamo pareggiarla".

Vis-Imola, chi si salva?

"Quando si finisce ai playouf purtroppo l’episodio diventa determinante. Sarà una lotteria".

A Pesaro da alcune stagioni l’obiettivo sbandierato è alzare l’asticella, quest’anno ci si è andati a sbattere...

"Fa parte del calcio, non è facile realizzare i propri obiettivi, è capitato anche a me di fare squadre a vincere e di rischiare di retrocedere. Oggi o sei nei playoff o nei playout, in mezzo ci sono solo quattro squadre, la serie C è questa"

E’sorpreso dalla posizione di classifica finale di Pesaro? E i verdetti del campionato rispettano realmente i valori espressi in campo?

"La classifica dice sempre la verità, nell’arco di una stagione possono esserci risultati alterni, episodi più o meno fortunati, ma quando arrivi a giocarti la posizione per un punto o due, vuol dire che meriti di stare dove sei. Questo vale per tutti, per chi lotta in alto e per chi lotta in basso. La posizione della Vis mi sorprende relativamente, può succedere a tutti in questa categoria di incorrere in un anno così e di ritrovarsi a lottare per i playout"

Come società fate giocare giovani per avere i contributi dalla Lega e cosa ne pensa dei club che approfittano di questa norma e dello stesso orientamento della Lega di premiare con soldi chi fa giocare giovani a prescindere?

"Non è una nostra priorità fare giocare giovani a tutti i costi per guadagnare. Da noi gioca chi merita. L’obbligatorietà dei giovani toglie qualità al campionato. Il giovane deve giocare se è bravo e non perché porta contributi o denaro. Non si può far giocare un under usando la calcolatrice, questo non è producente né per la società né per il campionato".

Cosa ne pensa dei club che valorizzano i giovani prestati da altre società che magari gli pagano pure lo stipendio?

"E’una pratica che penalizza la serie C e chi fa giocare questi giovani. Se arriva un giovane in prestito da un’altra società ma non è valido, è vero che abbatti il costo lavoro perché risparmi nello stipendio pagato da chi te lo presta, ma perdi in valore vero perché magari non valorizzi un tuo giovane e l’anno dopo l’under in prestito non te lo lasciano ma se lo riprende il club proprietario. Quindi ti ritrovi da capo, ogni anno a cambiare tanti giovani e magari in casa ne hai di buoni, li potresti valorizzare ma siccome costano ha la precedenza chi viene da fuori. Questa pratica è deleteria per il club, perché lo impoverisce e lede anche la sua progettualità perché devi rifare ogni volta tutto da capo. Dalla serie A e B ci richiedono pochi giovani, perché in giro c’è quello che vedete".

E allora?

"Allora, premesso che la C è poco sostenibile per i costi, dico sì ai giovani che meritano, di proprietà, e dico no a quelli in prestito per denaro. Così davvero i club potrebbero valorizzare i migliori ed avere un ricavo serio. Spero che il nuovo presidente di Lega prenda in considerazione queste idee che sono mie e di altri"

