Premiata ditta Schiaroli & Broso: il Fano c’è

2

VASTESE

1

ALMA JUVE (3-5-2): Bizzini; Bonacchi, Schiaroli, Tomassini; Allegrucci, Zanni (25’ st Antonioni), Urbinati, Capezzani (32’ st Severini), Brunetti (35’ st Roberti); Broso (32’ st Cecconi), Nappello (19’ st Drolé). A disp. Giulini, Zingaretti, Carrà, Serges. All. Mosconi.

VASTESE (4-3-3): Del Giudice; Frangella (7’ st Tracchia), Altobelli, D’Angelo (41’ st Gomes), Montebugnoli; Maiorano, Orchi (19’ st Chrysovergis), Bracaglia (37’ st Minchillo); Nacci, Kyeremateng (6’ pt De Cerchio), Busetto. A disp. Salvati, Minchillo, Sansone, Martinello, Menna. All. Cornacchini.

Arbitro: Riccardo Tropiano di Bari, assistenti Fecheta e Rosselli.

Reti: 28’ pt Schiaroli, 18’ st Broso (rig), 32’ st De Cerchio.

Note: pomeriggio sereno, terreno buono, spettatori 600. Ammoniti: Busetto, Orchi, Zanni, Brunetti, Chrysovergis. Angoli 3-2, recuperi 3’ + 5’.

L’Alma dimostra di saper soffrire e nell’anticipo di campionato tre punti che valgono oro colato contro una Vastese in lotta per uscire dalla zona playout guidata dal tecnico fanese Cornacchini che fino all’ultimo prova a giocare uno scherzo di carnevale ai granata. Il Fano legittima il successo in virtù di un primo tempo sontuoso per determinazione, agonismo e risultati – come dimostra il vantaggio – ma nella ripresa il raddoppio e il fisiologico calo di rendimento allentano la concentrazione e la tensione agonistica tanto da risuscitare una Vastese cui va riconosciuto il merito di non aver mai mollato. Gli episodi fanno pendere l’ago della bilancia in favore dei granata che si procurano il rigore del raddoppio mentre la Vastese si dispera per la traversa clamorosa e protesta per un "mani" nell’extra-time sorvolato dall’arbitro.

Il Fano è senza Nappo, la Vastese senza Di Nardo e Sandomenico, tutti squalificati. Granata con Capezzani recuperato dall’influenza e mister Cornacchini che perde per infortunio dopo 6’ l’unico attaccante rimastogli, Kyeremateng. Solo Alma dal fischio d’inizio. Al 16’ Brunetti non arriva per una questione di centimetri sul cross di Nappello, al 28’ Fano in vantaggio con una punizione di Nappello corretta di testa da Schiaroli, al 32’ Brunetti sciupa calciando alto da pochi passi, al 40’ Allegrucci si vede respinto il tiro da un difensore. Prima dell’intervallo nell’unica azione offensiva la Vastese passa al 42’: Montebugnoli crossa per Nacci che da due metri centra la traversa e palla che rimbalza fuori dalla linea di porta. La spinta del Fano si esaurisce dopo il raddoppio giunto su rigore al 17’: un tiro di Broso non è trattenuto dal portiere che poi stende Nappello bravo a insistere. Dal dischetto capitan Broso non sbaglia. I cambi non aiutano il Fano, quelli di Cornacchini si. La Vastese mette alle corde i granata, accorcia al 32’ con De Cerchio bravo a liberarsi in area, viene graziata da Drolé al 41’ e al 48’ recrimina inutilmente. Lasciando al Fano la gioia liberatoria.

Silvano Clappis