Preso Alessandri dalla Cagliese

Soddisfazione in casa della Cagliese. "Comunico – informa il diesse della Cagliese Marco Scarselli – con estrema soddisfazione il passaggio in prestito alla Primavera 3 della Vis Pesaro del calciatore classe 2004 Lorenzo Alessandri, operazione che ha potuto vedere la luce grazie alle ottime relazioni con il responsabile Corsi e con il mister Sandreani. Una occasione importante per Alessandri per la sua crescita personale sia dal punto di vista sportivo che umano e che dà lustro sia alla società Cagliese che alla Polisportiva Cagli Sport Associati che lo ha visto crescere".