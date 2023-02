Pretelli: "Che vittoria a Osimo MarottaMondolfo ha dominato"

La terza giornata del girone di ritorno del campionato di Promozione ha visto il successo delle squadre posizionate nei quartieri più alti. Sul podio c’è sempre la K Sport Montecchio, dietro a meno 8 l’Urbania e in terza piazza a meno 9 l’Atletico Mondolfo Marotta. In zona playout: l’Osimo Stazione, il Barbara, la Cagliese e la Biagio Nazzaro. In sofferenza (penultima) l’Olimpia Marzocca e fanalino di coda il San Costanzo.

I numeri. Il Sant’Orso è ritornato al successo dopo 3 sconfitte consecutive e l’ha fatto contro il Gabicce Gradara che veniva da una striscia positiva che durava da 10 giornate durante le quali aveva raccolto cinque vittorie e cinque pareggi. Il K Sport Montecchio con 43 gol realizzati ha l’attacco più prolifico del campionato, segue con 36 reti quello dell’Urbania. 22 i gol realizzati (5 in più della settimana precedente), utili per 5 vittorie (3 casalinghe) e 2 pareggi.

Successo largo della K Sport Montecchio contro la Cagliese. "La partita di domenica è stata molto bella per quanto difficile – commenta il dg della KA Sport Matteo Mariani –. La Cagliese si è dimostrata un osso duro. Dopo lo svantaggio siamo stati bravi a non disunirci e nel secondo tempo i ragazzi sono entrati in campo con un altro piglio per riprendere il risultato e ci sono riusciti". Grazie alla verve dei suoi attaccanti (doppietta di Simone Bracci e gol di Cordella) e alla prestazione del collettivo, l’Altetico Mondolfo supera Osimo Stazione. "Vittoria ineccepibile – osserva il diesse dell’Atletico Paolo Pretelli – gara dominata dall’inizio alla fine, i ragazzi hanno disputato una partita di buon livello sia sotto l’aspetto dell’atteggiamento sia sotto il profilo tecnico con delle giocate da categoria superiore. Era importante fare risultato per allungare dalla zona play out dalla quale siamo distanti dieci punti, un distacco importante ma non incolmabile, bastano un paio di partite storte e ci si può ritrovare invischiati nelle sabbie mobili del fondo classifica". Ritorna alla vittoria il Sant’Orso e lo fa superando il Gabicce Gradara."Devo fare i complimenti ai miei giocatori – dice l’allenatore del S.Orso Pierangelo Fulgini – perché a cospetto di un avversario temibile come il Gabicce Gradara, hanno sfoderato una grande prestazione con tanta intensità concretezza e spirito di sacrificio meritandosi questi tre importantissimi punti che ci avvicinano sempre più al nostro obbiettivo, peccato per l’infortunio di Pasini che ci ha rovinato un po’ la festa, ora dobbiamo continuare su questa strada". Il direttore sportivo del Gabicce Gradara Filippo Cipriani:"Siamo incappati in una giornata molto storta. Abbiamo l’attenuante delle defezioni e dei malanni di cui sono rimasti vittima molti dei giocatori, però è anche vero che abbiamo costruito poco o niente e abbiamo commesso errori. La prima rete è stata un nostro regalo e sul secondo l’arbitro ha visto un fallo di mano. In più il portiere Renzetti è stato ammonito e salterà la prossima partita in casa contro il San Costanzo".

Amedeo Pisciolini