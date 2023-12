Prevendita aperta per la gara del 10

Aperta la prevendita per il match contro la Dolomiti Energia Trento, valido per l’11esima giornata del campionato di serie A. Si gioca domenica 10 dicembre alle 18.30 alla Vitrifrigo Arena. I tagliandi sono in vendita al Vuelle Point ProdiSport Pesaro, in Largo Ascoli Piceno, dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30 (fino a domani), inoltre in tutti i punti vendita Vivaticket ed anche online sul medesimo circuito. La biglietteria della Vitrifrigo Arena aprirà invece domenica alle 16.30, due ore prima della palla a due. Questi i prezzi dei biglietti: tribuna laterale 25 euro intero e 14 ridotto; tribuna 35 euro intero e 14 ridotto; parterre 60 euro intero e 30 ridotto; poltroncine 100 euro; curva ospiti 20 euro intero e 14 ridotto. La tariffa ridotta si applica ai ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 18 anni. Designati anche gli arbitri che dirigeranno l’incontro: Manuel Attard di Siracusa, Alessandro Nicolini di Palermo ed Edoardo Gonella di Genova.