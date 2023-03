Prevendita entro oggi per curva e laterale

Alle 19 di oggi terminerà la vendita dei biglietti dei due settori destinati ai tifosi biancorossi: curva ospiti e laterale. Curva: prezzo unico di 10 euro (gratis per i nati dopo il 112016). Laterale: intero 18 euro, over 65 14 euro, donne 8 euro, nati dal 112005 al 31122008 5 euro, nati dal 112009 al 21122015 2 euro, omaggio per i nati dal 1120216. I tifosi potranno acquistare i tagliandi sul sito www.vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati. Si entra solo con biglietto carcateo.