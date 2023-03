Prima categoria, il Tavullia balla con piroetta

Grazie alla vittoria di domenica a Piobbico e il pareggio della Falco a Osteria Nuova l’Athletico Tavullia è rimasto da solo al comando di una classifica assai corta nella parte alta considerando che nell’arco di 5 punti ci sono ben 6 squadre. Da qui in giù c’è bagarre per allontanarsi il più possibile dalla zona playout o evitare l’ultimo posto che significherebbe scendere di categoria. Il ventunesimo turno ha partorito 7 vittorie (solo 2 in casa) 1 pareggio e 22 reti.

I NUMERI. La Mercatellese dopo 3 risultati utili consecutivi (2 vittorie e 1 pareggio) ha rimediato 2 sconfitte consecutive. Il Lunano va come un direttissimo: 28 i punti raccolti nelle ultime 13 partite e può vantare il miglior attacco del girone (37). La difesa che ha subito più gol (37) è quella del Santa Veneranda, di contro le difese meno perforate (15) sono quelle dell’Athetico Tavullia e della Pergolese. La Pergolese assieme al Pesaro Calcio sono le squadre che amano più delle altre il risultato di parità (10).

IL PERSONAGGIO della settimana è Luca Montanari (foto), classe 2000, attaccante della Pergolese che sabato a Montemaggiore grazie ad un suo gol ha riportato a casa contro la Maior 3 punti importanti per la classifica. Montanari con 13 reti guida la classifica marcatori (ora assieme a Nicola Mancini del Lunano) praticamente dall’inizio di campionato. Dopo due stagioni in Promozione con la Laurentina, nel torneo 2019-20 è passato al Barbara (Promozione) e poi al Marotta. Successivamente in Eccellenza con l’Urbino e uno spezzone di campionato con la Laurentina a giugno ha trovato l’accordo con la Pergolese e visto i risultati non poteva essere miglior scelta. "E’ un campionato tosto, agguerrito- dice Montanari- dalla prima posizione fino a l’ultima ci sono squadre preparate e giocatori esperti, non va sottovalutato mai nessuno e mai molare la presa. Noi siamo lì, proveremo a vincere ogni partita senza guardare troppo la classifica, poi i conti si faranno alla fine". Immagini che ci tiene a vincere la classifica cannonieri.

I BOMBER. 13 reti: Luca Montanari (Pergolese) e Nicola Mancini (Lunano). 11 reti: Alessio Brugnettini (Real Altofoglia); 9 reti: Umberto Cazzola (Falco Acqualagna). 8 reti: Gioele Ghetti (Laurentina), Ludovico Mainardi Nuova Real Metauro) e Juan Emmanuel Crosetta (Atletico Tavullia), 7 reti: Alain Intili (Santa Veneranda) e Nicola Tanfani (Athletico Tavullia); 6 reti: Nicola del Pivo (Athletico Tavullia, ora trasferitosi all’Atletico Gallo), Mattia Pagnini (Vismara), Loris Corsini (Real Altofoglia), Mattia Menconi (Maior) e Michele Carbonari (Pergolese).

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA. 1)Azzolini (Osteria Nuova), 2)Bartolomeoli (Laurentina), 3)Renghi C. (Falco Acqualagna), 4)Rocchi (Real Altofoglia), 5)Boccioletti (Pesaro Calcio), 6)Liera (Vismara), 7)Nesi A. (Osteria Nuova), 8)Pagnoni (Nuova Real Metauro), 9) Mancini (Lunano), 10)Morelli (Athletico Tavullia), 11)Montanari (Pergolese). All. Renzi (Lunano). Arbitro Mozto di Pesaro (Mercatellese –Lunano).

Amedeo Pisciolini