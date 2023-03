Prima e Seconda categoria

Gare probanti in Prima categoria. Cinque gli anticipi odierni valevoli per la settimana giornata del girone di ritorno. Si gioca alle ore 15. Questo il programma: Athletico Tavullia- Maior. I locali giocano per consolidare il primo posto e gli avversari per incamerare punti utili per uscir fuori prima possibile dalla zona playout.

Falco Acqualagna- Santa Veneranda. La Falco è alla ricerca del risultato pieno per stare nei quartieri dell’alta classifica, il Santa Veneranda dal canto suo dopo la ‘scoppola’ rimediata con la Nuova Real Metauro (1-4) ha l’obbligo di riportare a Pesaro qualcosa di positivo, anche perché la sua graduatoria langue.

Nuova Real Metauro- Mercatellese. I padroni di casa per reinserirsi nella zona playoff hanno necessità di dare continuità ai risultati, la Mercatellese dal canto suo non può permettersi di lasciare per strada punti importanti. Match da tripla.

Pesaro Calcio- Vismara. Derby sentito. Il Vismara è secondo in classifica (il presidente Parlani è contento) e vuol continuare a stupire, qui si gioca alle ore 14,30.

Lunano- Osteria Nuova. Match tra due squadre toste e con buone individualità.

Questo invece il programma delle partite odierne di Seconda categoria.

Nel girone A si giocano oggi sei gare(ore 15): Ca Gallo- Monte Cerignone Valconca; Carpegna- Isola di Fano; O.Macerata Feltria- Schieti; Piandirose- Valfoglia Tavoleto; Viridissima Apecchio- Casinina; Vis Canavaccio- Avis Sassocorvaro.

Nel girone B si anticipa l’intera giornata: Arzilla- Torre San Marco (ore 14,30); Atletico River Urbinelli- Villa Ceccolini (ore 15); Cuccurano- Muraglia (ore 15); Della Rovere –Pontesasso (ore 15); Real Gimarra –Monte Porzio (ore 15); Hellas Pesaro- Csi Delfino Fano (ore 14,30); Marottese Arcobaleno- Senigallia (ore 15); Usav Pisaurum- Tre Castelli (ore 15).