Prima giornata spicca il duello. Venezia-Tortona

Oggi si giocano sei partite, iniziando dalla sfida di cartello tra Reyer Venezia e Bertram Tortona (ore 16.30, anche su Eurosport 2), seguita mezz’ora dopo dal match fra Germani Brescia-Carpegna Prosciutto Pesaro. Alle 17.30 è il turno di Banco di Sardegna Sassari contro Gevi Napoli mentre alle 18.15 - anche in chiaro su DMAX - i campioni d’Italia in carica dell’Emporio Armani Milano affrontano al Forum la NutriBullet Treviso. Alle 19.30, infine, la Givova Scafati ospita al PalaMangano i vincitori della Supercoppa 2023 della Segafredo Bologna. A causa dei loro impegni nel torneo di qualificazione alla Champions League della Fiba, sia Openjobmetis che Happy Casa posticipano i loro impegni a mercoledì sera: Varese riceve l’Estra Pistoia (ore 19.30) mentre Brindisi ospita la Unahotels Reggio Emilia (ore 20.30). Tutte le partite saranno visibili live e on demand sulla piattaforma Dazn che arricchirà il racconto sportivo dedicato alla palla a spicchi con un nuovo appuntamento sul canale YouTube di Dazn e successivamente disponibile in App: il nuovo vodcast del lunedì pomeriggio condotto da Pierluigi Pardo insieme ai telecronisti di Dazn ospiterà ogni settimana un personaggio proveniente dal mondo del basket. Ad inaugurare la prima puntata sarà Amedeo Della Valle della Germani Brescia.