Prima laurea del tifoso, progetto per la Prato

Via alla prima parte del progetto "Allo stadio con classe- la prima laurea del tifoso in Italia". Lo annuncia il responsabile marketing della Vis Pesaro Guerrino Amadori che spiega: "Il nostro obiettivo è portare nelle classi delle nostre scuole i protagonisti dello sport per affrontare i temi più vari, dall’etica, all’epica sportiva, dalle regole alla correttezza in campo e fuori. Il progetto si concluderà con un torneo tra gli istituti pesaresi per applicare in campo ciò di cui si è parlato. Alla squadra vincitrice saranno regalati abbonamenti per la tribuna Prato che per tutti gli altri studenti saranno a condizioni di favore. Vogliamo cerare un abbonamento di classe, a prezzo ridotto, per una tribuna di classe, ovvero la nuova Prato coperta che il sindaco Ricci si sta adoperando in ogni modo per fare prima del suo mandato. Speriamo ci riesca. Nella nuova Prato vogliamo tanti studenti nel prossimo campionato". Amadori quindi entra nel dettaglio: "Si parte venerdì 10 marzo al liceo Classico T. Mamiani con il docente dell’Università di Urbino Ario Federici e la campionessa Raffaella Mainieri. Quindi toccherà al Liceo Scientifico G. Marconi mercoledì 15 marzo con il professor Ario Federici, il giocatore della Vis ed ex della Nazionale Valdifiori, l’allenatore biancorosso Brevi e il giocatore della Vis Bakayoko. Il 27 marzo all’Istituto Cecchi scuola agraria saliranno in cattedra Daniele Arrigoni, allenatore della Nazionale italiana Under 16, ed Enrico Battisti, assistente allenatore della Nazionale italiana under 19. A seguire si terranno lezioni all’Istituto Bramante-Genga e al Liceo Artistico Mengaroni in date da definire. Tutti gli incontri, della durata di circa due ore, saranno nell’aula magna dei rispettivi istituti. Le classi partecipanti ad ogni incontro variano da tre a sei a seconda degli spazi". Tra i relatori, spiega Amadori, anche l’ex prefetto Paolo De Biagi che discuterà con gli studenti di “Sport e legalità, i nuovi tifosi“. Il dottor Paccapelo curerà gli aspetti di “Etica e Valori dello Sport“. Tra i relatori anche Massimo Ambrosini, ex calciatore e commentatore televisivo, Francesco Montervino ex calciatore, Daniele Fagiano direttore sportivo della Sampdoria, Jasmin Repesa coach Vuelle, Ario Costa presidente della Vuelle e Carlos Delfino. Moderatore sarà l’addetto stampa della Vis Luciano Bertuccioli". Il progetto, conclude Amadori, "si concluderà con una manifestazione nel Palazzo Ducale, sede della Prefettura di Pesaro e Urbino prima della fine della scuola intorno all’ultima settimana di maggio. Speriamo con la presenza del Ct della Nazionale Mancini che aveva aderito alla conferenza di presentazione poi rinviata per il terremoto".