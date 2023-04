Prima trasferta per gli Angels, a Roma per mantenere la vetta

Prima trasferta della stagione per i Ranocchi Angels che domani alle 15.30 sono attesi sul campo dei Legio XIII Roma. Dopo due giornate di campionato la formazione capitolina condivide la vetta della classifica con i pesaresi, avendo conquistato due vittorie su due incontri, al pari degli Angels. I romani hanno battuto i Braves Bologna nella prima giornata e poi i Ravens Imola nella seconda. "Un’avversaria nuova per noi, ma da tenere in grande considerazione visti i risultati che ha ottenuto sin qui -

sottolinea coach Angeloni – e soprattutto visto che noi saremo ancora rimaneggiati per gli infortuni che ci sono capitati nelle scorse settimane. Ci sarà da stringere i denti". Mancheranno sicuramente Zito (che ha problemi muscolari) e Maltoni (sub lussazione alla clavicola) e resta in forte dubbio anche la presenza di Piermaria (distorsione alla caviglia). Tanto che Alberto Abbondanza, membro del coaching staff, è pronto a rimettersi il casco per dare manforte ai ragazzi, probabilmente nel ruolo di ricevitore. Incidenti a parte, la stagione è cominciata davvero con il piede giusto per i Ranocchi Angels che nelle prime due giornate hanno fatto bottino pieno, approfittando anche del calendario che gli ha regalato due gare consecutive in casa ben sfruttate contro le due bolognesi. Ora comincia una sequela di trasferte, tre di fila, la prima delle quali a Roma, quindi si andrà sul campo dei Ravens Imola e infine si giocherà il ritorno a casa dei Doves prima di tornare a casa ospitando proprio i capitolini.

e.f.