Primi verdetti del campionato Peglio e S.Cecilia fanno il vuoto

In Seconda categoria si è giocata la prima giornata di ritorno. Due le partite del girone A rinviate per neve: Carpegna-Vadese e Apecchio-Sassocorvaro. Guida con 41 punti è il Peglio, seconda a meno 3 il Santa Cecilia, poi il vuoto, con la Vadese terza a meno 11 (una gara in meno). Quarto il duo Tavoleto-Atletico Luceoli. All’ultimo posto con 11 punti tre compagini: Schieti, Piandirose e Isola di Fano.

I numeri del girone A. L’attacco più prolifico appartiene al Santa Cecilia (37 reti) mentre la difesa meno perforata è quella dell’Avis Sassocorvaro (13 gol i subiti). In 15 gare l’Isola di fano ne ha vinte solo 1. Una caratteristica della Vadese è quella di non amare i pareggi, fin qui sono arrivate infatti 10 vittorie e 5 sconfitte. Gli attacchi meno prolifici sono quelli dell’Apecchio e del Sassocorvaro (14 i gol segnati). Il Santa Cecilia Urbania è l’unica compagine imbattuta (11 vittorie e 5 pareggi il suo score). Tripletta sabato scorso del bomber del Peglio Scopa.

I bomber: 17 gol Roberto Neri (Montecerignone), 11 reti; Omar El Kheir (Piandirose) e Matteo Bozzi (Santa Cecilia). 10 gol: Nicola Scopa (Peglio), 8 reti: Mirco Politi (Ca Gallo), Davide Lanci (Tavoleto) e Andrea Monti (Carpegna). 7 reti: Diego Bernardini (Atletico Luceoli) e Vittorio Lucarini (Atletico Luceoli). 6 reti: Gianluigi Serafini (Tavoleto), Ardit Basha (Schieti), Omar Sinjari (Tavoleto) e Mirco De Bartoli (Vis Canavaccio).

Girone B. La graduatoria sta premiando il Senigallia, prima con 34 punti, ma il Cuccurano (secondo) ha solo un punto di svantaggio e in più a quota 32 c’è l’Usav Pisaurum e a meno 4 il Della Rovere. Fanalino di coda il Trecastelli (solo 3 punto in 16 giornate).

I numeri. L’attacco più prolifico con 34 gol è del Cuccurano, Il Della Rovere ha la difesa meno perforata del girone (solo 10 gol subiti). L’Arzilla è la compagine più abbonata ai pareggi (8). Il Trecastelli non ha mai gioito per una vittoria. Solo 12 le reti all’attivo per il River Urbinelli. Subito in gol contro la Marottese Arcobaleno il nuovo acquisto del Cuccurano Andres Rolon (cl ’86). Tripletta di Sartini del Pontesasso.

I bomber. 10 gol: Leonardo Fini (Hellas Pesaro), Luca Grossi (Trecastelli) e Mirco Cela (Arzilla). 8 reti: Riccardo Serrani (Senigallia Calcio) e Giacomo Campanelli (Della Rovere). 7reti. Javer Lucas Cabello (Muraglia), Michael Sabatinelli (Cuccurano), Alex Sartini (Pontesasso) e Lucio Tartaglia (Usav Pisaurum). 6 reti: Alessandro Mancini (Hellas Pesaro) e Simone Giacomucci (Villa Ceccolini).

La squadra della settimana (girone A e B). 1)Manzaroli (Monte Cerignone), 2) Gargamelli (Della Rovere), 3)Virgili (USav Pisaurum), 4)Manenti (Macerata Feltria), 5)Barzotti (Santa Cecilia), 6)Romitelli (Atletico Luceoli), 7) Bernabucci (Torre San Marco), 8) Sartini (Pontesasso), 9) Scopa (Peglio), 10) De Bartoli (Vis Canavaccioi), 11)Lanci (Valfoglia Tavoleto). All. Magini (Cuccurano). Arbitro Mancini di Pesaro (Schieti- Monte Cerignone).

Amedeo Pisciolini