Primo set ok e poi basta La Megabox cede contro Novara

Megabox Vallefoglia

1

Igor Novara

3

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: D’Odorico 6, Aleksic 9, Hancock 5, Kosheleva 17, Mancini 4, Drews 17, Sirressi (L), Papa 4, Lázaro, Piani , Furlan ne, Barbero 1, Berti ne, Cesarini (L). All. Mafrici.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Battistoni 2, Carcaces 15, Danesi 11, Karakurt 20, Bosetti 11, Chirichella 7, Fersin (L), Varela (L) , Bresciani ne, Giovannini 1, Adams 2, Bonifacio ne, Ituma, Canton ne . All. Lavarini.

Arbitri: Canessa, Saltalippi.

Parziali: 25-16 (22’); 21-25 (27‘); 20-25(28’); 21-25 (31‘).

Spettatori: 928

Niente da fare. Come del resto era prevedibile. La Megabox non riesce a fermare Novara. Sotto i Torricini la squadra di Vallefoglia si aggiudica solo il primo set. Il resto è appannaggio delle ospiti. Primo set con le tigri che partono cercando di aggredire, è un primo tempo di Aleksic per il 9-5 che costringe Lavarini a fermare il gioco. Lavarini sul 18-13 fa entrare Adams per Carcaces 19-13. Drews chiude un pallonetto per il 22-15. Lavarini continua a cambiare, ma D’Odorico segna il 24-16. Un ace di Barbero chiude il primo set 25-16. Nel secondo Adams si va avanti punto a punto fino al mini break 6-9. Novara mantiene la distanza, Hancock - Drews cercano di recuperare 13-15. Le distanze non si accorciano 19-23, Carcaces chiude 21-25. Terzo parziale contraddistinto da alti e bassi e sul 6-10 Mafrici chiama in campo Papa per D’odorico. Sull’8-15 doppio cambio a Vallefoglia: Lázaro-Piani per Hancock-Drews. Dopo una palla discutibile Mafrici protesta e prende un giallo 14-22. Un muro di Mancini ed un pallonetto di Papa permettono di accorciare le distanze 17-22. Agguerrito il finale di set, ma Caceres chiude il terzo parziale 20-25. Nel quarto la Megabox cerca di restare aggrappata al match (21-24). Tocca a Karakurt a chiudere set e partita 21-25.

b.t.