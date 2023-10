Promozione Girone A: La Carica delle Pesaresi - Gli Spartans con Voglia di Ripetersi

Fra poco meno di una settimana, precisamente mercoledì 11 ottobre, partirà anche il campionato di Promozione, che da quest’anno sarà denominato Divisione Regionale 2. Il campionato è diviso in tre gironi, il primo dei quali, il girone A, è composto interamente da società della provincia di Pesaro-Urbino. In particolare, sono ben sei le formazioni pesaresi, tra cui contiamo gli Spartans, i Trashmen, Montecchio, Asd Candelara, la Lupo-Pantano e la Vuelle Pesaro A.

Le prime due partite che apriranno la stagione saranno Lupo-Trashmen e Montecchio-Spartans. Partiamo proprio da questi ultimi, i quali dopo un ottimo percorso lo scorso anno in stagione regolare, concluso con un terzo posto, hanno agilmente superato il primo turno di playoff prima di uscire in gara3 delle semifinali, sempre contro Urbania. Confermato gran parte del roster con a capo coach Giovanni Spadola, da quest’anno affiancato dal vice allenatore Andrea Giacomini che fra l’altro - curiosità - è anche il presidente della società. Tre sono stati gli acquisti estivi per gli Spartans: Niccolò Ceccarelli, uno dei tanti ragazzi formatisi nel settore giovanile della Vuelle e l’anno scorso in serie D, Andrea Bulzinetti, arrivato dalla Lupo, e l’ala Massimo Belli. A sfidarli ci sarà la Cmb Montecchio allenata da coach Nardini, il quale si è detto fiducioso in vista della partenza della stagione, che ha disposizione una squadra dotata di fisicità e molto coesa.

Si apprestano invece ad iniziare la loro dodicesima stagione consecutiva in Promozione i Trashmen Pesaro, l’anno scorso giunti noni in classifica e quindi fuori dalla corsa playoff per soli due punti. In estate è stato confermato sulla panchina il coach Roberto Santinelli, mentre il mercato ha portato quattro innesti: due ritorni come quelli di Filippo Giovanelli e Alessandro Pompucci più due nuovi innesti, il lungo Filippo Capodagli e il playmaker Filippo Terenzi.

Al di fuori della città di Pesaro, roster nuovo e intrigante quello del Cagli Basket, che esordirà in casa contro Metauro Basket. Tanti ritorni a "casa" dopo varie esperienze in altri campionati: è il caso dell’esterno Marco Vagnarelli, l’anno scorso a Pergola in prima divisione, che si porta dietro Francesco Fiorucci. Interessante l’ingaggio dell’ala ucraina Maksym Tiutkin, da capire quale potrà essere il suo impatto in questa categoria.

Linea verde quella adottata invece da Acqualagna, che ha deciso di puntare sui tanti ragazzi cresciuti nel proprio settore giovanile per assemblare il proprio roster: ben tre sono nati nel 2003, tra cui figura Tommaso Azzolini, protagonista l’anno scorso nella promozione di Urbania in Divisione regionale 1, a cui si aggiungono un classe 2001 e il 2005 Nicolò Ciacci,protagonista di due finali nazionali con la Stamura Ancona prima di un’esperienza in C Silver ed una in Serie D.

Leonardo Selvatici