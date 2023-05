Pronta la lotteria dei playoff Intreccio tra nobili decadute

Il Vismara sale in Promozione, ai playoff secondo l’abbinamento dovuto al miglior piazzamento: Pergolese-Falco Acqualagna e Athletico Tavullia-Lunano. Retrocede in Seconda categoria il Tavernelle mentre spareggeranno ai playout per la salvezza: Mercatellese-Laurentina e Maior-Santa Veneranda. Tutto questo è avvenuto sabato, nell’ultima giornata del girone A del campionato di Prima categoria.

Campioni. Il punto conquistato sul campo della Maior ha permesso al Vismara di gioire per il salto di categoria. 61 punti, 17 vittorie, 10 pareggi e solo 3 sconfitte, 43 gol segnati e 22 subiti, questo il tabellino di marcia di un team che ha viaggiato sempre nei quartieri dell’alta classifica. "Siamo felicissimi per questa vittoria che ad inizio campionato era inaspettata – commenta il presidente del Vismara Flavio Parlani – nessuno ci dava per favoriti e neanche noi pensavamo di arrivare così alla fine del torneo. Un ringraziamento per questa vittoria va tutto lo staff tecnico, alla squadra, ai dirigenti e tifosi. Ora ci godiamo questo momento".

I numeri di fine campionato. La difesa che ha subito più gol (52) è stata quella della Laurentina, seguita da quella del Santa Veneranda (51), di contro la difesa meno perforata è stata quella dell’Atletico Tavullia (21). La Maior e il Tavullia sono risultate le squadre che hanno pareggiato di più (14). Il Lunano che ha raccolto nelle ultime 22 partite 45 punti è risultato il miglior attacco del girone (52).

La classifica marcatori. 24 reti: Luca Montanari (Pergolese); 16 reti Nicola Mancini (Lunano) e Alessio Brugnettini (Real Altofoglia); 14 reti: Juan Emmanuel Crosetta (Atletico Tavullia); 12 reti: Umberto Cazzola (Falco Acqualagna) e Gioele Ghetti (Laurentina); 11 reti: Alain Intili (Santa Veneranda);10 reti: Nicola Tanfani (Athletico Tavullia)e Michele Carbonari (Pergolese); 9 reti: Giacomo Renzi (Vismara) e Lorenzo Zazzeroni (Lunano); 8 reti: Ludovico Mainardi (Nuova Real Metauro), Luca Gianotti (Lunano) e Diego Del Gallo (Mercatellese): 7 reti: Luca Boiani (Nuova Real Metauro), Mattia Menconi (Maior), Elia Giacomelli (Nuova Real Metauro), Daniele Amadei (Vismara), Loris Corsini (Real Altofoglia) e Matteo Dionisi (Pesaro calcio); 6 reti: Nicola del Pivo (Athletico Tavullia, trasferitosi poi all’Atletico Gallo), Mattia Pagnini (Vismara), Thomas Saltarelli (Osteria Nuova), Andrea Procaccini (Pesaro calcio), Alex Bruscia (Mercatellese), Giulio Talevi (Tavernelle), Nicolò Caprini (Laurentina) e Stefano Del Grande (A.Montecalvo). Seguono 11 calciatori con 5 reti a testa.

La squadra settimana. 1) Melchiorri (Vimara), 2)Barbarossa (Santa Veneranda), 3)Sannipoli (Maior), 4) Fontana F. (Laurentina), 5)Calabresi (Lunano), 6)Smacchia (Falco Acqualagna), 7)Boiani ( Nuova Real Metauro), 8)Fiorucci U. (Audax Piobbico), 9)Crosetta (A.Tavullia), 10)Del Gallo (Mercatellese), 11)Montanari (Pergolese). All. Ferri (Vismara). Arbitro Valentina Scalzo di Pesaro (A.Tavullia .A.Montecalvo).

Amedeo Pisciolini