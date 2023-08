"Pronto a tutto per essere un uomo squadra" Vuelle, Ford vuole fare il salto di qualità

Andiamo alla scoperta dei nomi meno noti della Carpegna Prosciutto. In particolare l’ala forte Quincy Ford, classe 1993, che ha avuto dopo il College diverse esperienze europee: Ungheria, Belgio, Germania. Dopo l’esperienza tedesca si è trasferito nel massimo campionato francese a Gravelines. La sua annata si è chiusa in Grecia al Patrasso. Nell’estate 2021 ritorno in Ungheria, partecipando anche alla Fiba Champions League.

Sei stato il primo ad arrivare a Pesaro, che sensazione ti ha dato la città?

"Una città molto bella per quello che ho potuto vedere nei giorni di Ferragosto. Una città davvero a misura d’uomo. Di sicuro ho apprezzato molto il bellissimo tramonto sul mare. E lo posso certo dire venendo dalla Florida. Una città sicuramente confortevole".

Che cosa ti ha spinto a firmare per Pesaro?

"Dopo quattro anni in Europa volevo proprio approdare nella Lega italiana per mettermi alla prova a questo livello, che è sicuramente più alto. Si tratta di una sfida impegnativa. Pesaro era il posto giusto per provarci".

Le tue caratteristiche quali sono?

"Sono un tipo di giocatore universale, in grado di fare tutto quanto è necessario. Soprattutto quello che serve alla squadra. Non sarò forse chiamato a fare tanti punti ma c’è tanto altro da mettere sul piatto. Porterò il mio contributo sia in fase offensiva che difensiva: rimbalzi, palle recuperate, sporcare il gioco degli avversari. Diciamo che mi sento davvero un uomo squadra".

L’inserimento nel gruppo nella settimana di Carpegna?

"E’ andato molto bene. Bello anche vedere come il gruppo si è amalgamato. E’ stata una settimana di duro lavoro che serve per fare meglio. Siamo insieme da poco, però mi pare un gruppo speciale. Mi trovo bene sia con gli altri americani che con gli italiani. Abbiamo intessuto legami importanti".

Obiettivi personali e di squadra?

"Pesaro è un club storico del campionato italiano e gli obiettivi sono quasi naturalmente elevati. Cercheremo di fare come l’anno scorso la doppietta Final Eight e Play off. Magari cercando di vincere qualche partita in più nei play off. Siccome giochiamo una sola partita alla settimana dobbiamo certo dare tutto quello che si ha dentro. Certo devo molto presto raggiungere il cento per cento della forma fisica".

Tu indosserai il numero 12. Da cosa dipende?

"Una questione di famiglia. Io ho dieci tra fratelli e sorelle. Poi aggiungiamo i genitori ed ecco il numero 12. Sono davvero molto legato alla mia famiglia".

Luigi Luminati