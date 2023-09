Pucciarelli determinante in avanti. Rossoni, c’è sempre sostanza

Neri 6. Prima salvato dal palo, poi ancora beffato da un autogol. Per il resto attento. Un paio di interventi nel primo tempo, di media difficoltà.

Rossoni 6. Solita prestazione di sostanza. Concede poco e gioca spesso d’anticipo.

Tonucci 6. Lotta, tampona, spazza, rintuzza. Ma i pericoli arrivano da ogni parte. E non può arrivare ovunque.

Zoia 5,5. Schierato da braccetto difensivo, se la cava discretamente. Fino all’autogol. Ma era una situazione quasi disperata.

Mattioli 5. L’atteggiamento prudente di squadra gli consiglia più tamponamento che sortite. Dal suo lato imperversa Cicconi, dal sinistro velenoso. Incappa nel secondo giallo quando la sua squadra avrebbe bisogno della massima spinta.

Iervolino 6. E’ quello che si vede di più nell’inedito centrocampo. Ma anche qui prevale il lavoro di sacrificio rispetto a quello propositivo (43’ st Foresta ng).

Loru 5,5. Dovrebbe giocare in assistenza alle punte, si limita a fare densità nel mezzo e le transizioni scarseggiano (20’ st Marcandella 6,5. Ispirato, sarebbe servito dall’inizio. Si procura falli, lega il gioco, fa salire la squadra, prova a concludere)

Rossetti 5,5. Come per i compagni di reparto, patisce il superiore palleggio dei toscani. Un tiro dalla distanza, piuttosto velleitario.

Peixoto 6. Alla prima da titolare, si limita alle giocate basiche. Tiene comunque la fascia senza svolazzi (21’ st Da Pozzo 5,5. Poca spinta, anche perché la Vis rimane presto in dieci).

Sylla 5,5. Generoso quanto macchinoso. E fallosissimo (9 fischi contro). Anche dentro l’area, dove servirebbe altra presenza e incidenza. La palla migliore la accartoccia fuori.

Pucciarelli 6. La fase creativa in avanti passa tutta da lui. In avvio si procura un paio di situazioni, senza trovare sponde. Sbaglia un ghiotto assist per Sylla, ne offre poi uno importante al compagno di reparto, che mastica la conclusione (20’ st De Vries 5,5. Una punizione inguardabile, un buon cross non sfruttato da Sylla).

Carrarese: Bleve 6; Coppolaro 6,5, Di Gennaro 6, Illanes 6; Zanon 5,5, Schiavi 6,5 (Capezzi ng), Zuelli 5,5 (Belloni 6), Palmieri 6 (Grassini 6), Cicconi 7 (Della latta 6); Capello 6, Panico 6 (Simeri 5,5).

Arbitro: Jules Mbei di Cuneo 5,5. Tanti falli fischiati (41) e troppe ammonizioni (9 più un rosso) non giovano allo spettacolo. L’espulsione di Mattioli appare esagerata: più che una gomitata sembrava un contatto ordinario.