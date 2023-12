Può essere l’ultima di McCallum. Si libera un posto per un altro Usa

Con l’arrivo di Cinciarini il destino di McCallum sembra segnato dopo la partita con Trento in cui ci sarà ancora bisogno di lui. Anche se gli stranieri sono comunque cinque, il ruolo è un po’ affollato visto che per la regia c’è anche Tambone: "Non possiamo ancora dire che questa sia l’ultima partita per Ray - specifica il presidente Costa - finchè non trova una squadra resta con noi. McCallum è una persona molto seria e mi spiace che sia finito in questo purgatorio. Domani? Darà quello che potrà dare, considerata la situazione e spero anche di più".

Al secondo cambio in organico dopo due mesi, è chiaro che la campagna acquisti al capitolo stranieri è stata fallimentare soprattutto perché parliamo dell’asse play-pivot, l’architrave di una squadra di pallacanestro: "Non nego gli errori commessi e me ne prendo le responsabilità visto che sono il presidente - replica Costa - ma può accadere quando le scelte, anzichè essere ponderate, sono obbligate. In ogni caso la società desidera ringraziare tutti i consorziati che ci hanno permesso di fare questa seconda operazione".

Se e quando McCallum partirà per altri lidi, anche perché questo è il suo desiderio, si valuterà che cosa fare, visto che in organico si libererà un posto per un altro straniero. Prima è bene valutare l’impatto di Cinciarini e quali giocatori riusciranno ad esprimersi meglio grazie alla presenza di un regista puro come lui, poi bisognerà vedere se c’è la forza economica per fare una terza operazione. Intanto c’è una partita che incombe e bisogna cercare di affrontarla senza troppe distrazioni, perché Cincia sarà ancora sugli spalti e tutto quello che potrà fare è incoraggiare i compagni. Poi, prima di Natale, ci sono due chances contro squadre della stessa fascia, Pistoia e Varese, prima di virare la boa con la partita di Bologna a Capodanno e quella con Sassari che aprirà il 2024. Mettere qualche punto in carniere è obbligatorio per non essere risucchiati sul fondo.

e.f.