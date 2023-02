"Purtroppo devo fare uno scherzetto al Fano"

Un anno fermo, il 2022 e poi Giovanni Cornacchini, fanese, 57 anni, ex giocatore in serie A di Milan e Lanerossi Vicenza, è tornato di nuovo in sella. O meglio in panchina, accettando la scorsa settimana di guidare la Vastese, squadra dello stesso girone F del Fano con i granata che, guarda caso, saranno proprio i prossimi avversari dei biancorossi. Ieri la "sua" Vastese ha giocato e pareggiato per 1-1 in casa contro il Termoli, in uno stadio vuoto, anche se inaugurato un paio di settimane fa, per questioni di ordine pubblico. Cornacchini, giusto il tempo di un paio di allenamenti e poi questo pareggio contro il Termoli. Come ti è sembrata la Vastese? "Direi che c’è molto da lavorare, però tutto sommato va bene così, iniziare anche con un pareggio. Il Termoli in questo momento è una delle squadre più in forma e poi riesce sempre a pareggiare negli ultimi minuti. Lo ha fatto con noi, l’aveva fatto sette giorni prima contro il Roma City. Poi avevo tre over fuori per squalifica, Di Nardo, Maiorano e Sandomenico". Una società, la Vastese, che era partita con altri programmi e che ora si trova a dover lottare per uscire dalla zona playout… "Sì è vero. Ho accettato l’incarico con entusiasmo e voglia, convinto che possa dare una bella mano ad una squadra che non in crisi, ma che ha solo bisogno di crederci un pochino di più. Si tratta di lavorare con maggiore lena perché voglio una maggiore intensità in campo. Comunque ci sono buoni elementi, a cominciare dal portiere Del Giudice che domenica ha parato un rigore, e la classifica non è affatto disastrosa. Anzi, direi che è piuttosto corta". Intanto la società protesta per la disposizione della gara a porte chiuse, tanto che intende portare le chiavi al sindaco di Vasto, ma si parla anche di rinforzare il centrocampo: "Non è facile trovare qualcuno pronto adesso. Io intanto vado avanti con la rosa che c’è", dice Cornacchini che si prepara ad incontrare la sua ex squadra, il Fano: "Non poteva capitare una prima trasferta peggiore di questa, anche se prima o poi dovevamo incontrare i granata. Comunque non sono preoccupato, già in passato ho incrociato le mie ex squadre. L’ho fatto con la Fermana e prima ancora con l’Ancona. Ho visto giocare il Fano quest’anno, come ho visto altre squadre del girone. E mi sono fatto un’idea". Magari per preparare uno scherzetto da ex: "Sono l’allenatore della Vastese adesso. E poi siamo sotto carnevale, o no?".

Silvano Clappis