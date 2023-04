Qualcosa s’è rotto? Forse, ma ci sono ancora spiragli

Il male oscuro. Il gatto nero. La scimmia sopra la spalla. Forse, e più semplicemente, s’è rotto qualcosa all’interno di quel meccanismo da orologio svizzero che era la Carpegna Prosciutto della prima parte della stagione. Ma qualche cenno di miglioramento lo si è visto nel match infrasettimanale contro Treviso. Per trenta minuti. Perché poi, alla fine, come sta accadendo da un po’ di gare a questa parte, il crollo è avvenuto nel marcamento delle guardie avversarie. Chi ha affondato la barca pesarese è stato Logan, un signore ormai quarantenne che ha ancora un primo passo fulminante. Molti falli, tanti falli su di lui, e nessuno in grado, sul fronte Vuelle, di mettersi sulle sue tracce in maniera efficace. I ladri con le chiavi della cassaforte nelle mani, da ormai diverse partite, sono in forza nelle altre squadre, perché la Vuelle non ha le guardie per infilare le manette ai polsi. Nelle condizioni ‘psico-fisiche’ in cui versa la formazione di Repesa, anche Trieste diventa un problema.

Vincere dà sicurezza, perdere e in continuazione come sta capitando alla Carpegna Prosciutto, dà invece insicurezza. E il campo fa emergere tentennamenti e incertezze. Il problema reale? E’ che si sta sgretolando piano piano, con le prime contestazioni che affiorano, quella bellissima muraglia di pubblico che ha accompagnato questa formazione per tantissime settimane. Perché oltre 4mila spettatori a gara, con punte che hanno sfiorato anche i 5mila tifosi sugli spalti, non si vedevano dai tempi d’oro. Il che vuol dire tornare indietro di almeno una decina di anni. Arriva Trieste questo pomeriggio (ore 17 alla Vitrifrigo Arena), ovvero non esattamente i Lakers e vincere si può, per rompere questa dannosa cabala. Per il male... oscuro si rinvia tutto a fine campionato.

m.g.