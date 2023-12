Quando il basket sposa l’arte: domani apre la mostra di Giò Ross

Appuntamento imperdibile per gli amanti del basket la nuova proposta alla Galleria Rossini di via Rossini 38, il nuovo spazio della cultura inaugurato lo scorso agosto. Domani apre i battenti la mostra dell’artista urbinate Giò Ross "NBArt-un viaggio tra Arte e Sport" promossa dall’artista insieme a Flavio Sirotti col patrocinio del Comune di Pesaro, Club per l’Unesco Urbino Montefeltro, Associazione Culturale Enzo Gualazzi di Urbino e Pesaro Musei, nell’ambito del percorso di Pesaro Capitale italiana della cultura 2024. Il momento inaugurale si terrà alle 18.30 nella sala Rossa del Comune alla presenza dei promotori dell’evento: Walter Magnifico, brand ambassador della Vuelle, Michele Spagnuolo ideatore di Overtime Festival, l’avvocato Federico Cangini, Flavio Tonetto esperto di IA per la tecnologia e Massimiliano Londei esperto di IA per l’impatto sociale, il professor Giuseppe Puntarello esperto d’arte appassionato di basket. Al termine ci si sposterà alla Galleria Rossini.

"Un’occasione unica per ammirare da vicino il bellissimo connubio tra arte pittorica e l’arte nella forma della pallacanestro" sottolinea Magnifico, grande amico di Giò Ross. Visitabile fino al 29 dicembre, l’esposizione offre diverse proposte: dai quadri, frutto del connubio tra i grandi capolavori dell’arte di tutti i tempi e le icone storiche dell’Nba, alla novità della stanza immersiva multimediale realizzata dallo studio Quadro Quantico che mescola le opere NBArt all’Universo dell’intelligenza artificiale. Il progetto vuole da un lato valorizzare il patrimonio artistico e culturale della provincia, creando un legame tra passato e presente, arte antica e contemporanea, cultura locale e globale; dall’altro, promuovere il basket, lo sport più popolare in città. La mostra è visitabile dal martedì al giovedì (10-13), venerdì-domenica e festivi 10-13, 15.30-18.30. Ingresso gratuito, info 0721-387541.