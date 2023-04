Quarti playoff con sfide infuocate Fano e Team 80 Gabicce in viaggio

Serie B2. Oggi alle 18,30 l’Apav Lucrezia gioca l’ultima gara in casa della stagione. Al palasport di Cartoceto arriva il Monte Urano. "Loro, nonostante la posizione in classifica che già le condanna alle retrocessione, hanno trovato buoni risultati nelle ultime partite esprimendo un buon gioco – così il diesse Simone Paolini –. Da parte nostra, avendo oramai raggiunta la salvezza, mi auguro che le ragazze giochino libere e soprattutto aggressive per poter salutare il nostro pubblico nel migliore dei modi. Ma soprattutto credo che ci meritiamo un finale di stagione in crescendo".

Serie C. Nel femminile oggi si giocano i quarti di ritorno dei playoff. Alle 17,30 San Benedetto-Adriatica Fano. Alle 21 il Team 80 Gabicce (foto) è di scena ad Amandola. "Sarà una partita importante e impegnativa per entrambe le squadre – dice il libero Daniela Bricuccoli – Amandola ha un sestetto forte e ben formato, ma questo non ci impedirà di dare il massimo. Siamo pronte a rimetterci in gioco mettendo in campo tutte le nostre capacità per portare a casa la vittoria". La Battistelli Blu Volley Pesaro ha già passato il turno. Playout, oggi alle 17,30 a Morciola la Line Office Bottega gioca la gara di ritorno per il terzo e quarto posto contro Grottazzolina.

b.t.