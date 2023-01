Quattro giorni a tutto campo: Pesaro capitale del Futsal regionale

Oggi al PalaCampanara partono le Finals Cup 2023, quattro giorni dedicati l futsal marchigiano che racchiude tutte le finali di Coppa Marche del calcio a 5 regionale in un’unica kermesse. Si parte oggi alle 14 con Nuova Juventina-Futsal Monturano (Quarti Coppa Marche Serie C Maschile), alle 16 Amici del C.S. Mondolfo-Sangiorgio (Quarti Coppa Marche Serie C Maschile), alle Futsal Caselle-Cagli (Quarti Coppa Marche Serie C Maschile), alle 20 Jesi-Verbena (Quarti Coppa Marche Serie C Maschile). Domani alle 10: Clinic dal titolo "Pesaro e Falconara: a voi la lavagna" diretto dallo staff Italservice (foto Ortolani). Alle 15 Calcetto Numana-Amici del C.S. Mondolfo (Finale Coppa Marche U19), alle 17 Audax Sant’Angelo-Real Fabriano (Finale Coppa Marche U21), alle 20.30 Italservice Pesaro-Petrarca (Serie A). Sabato alle 14 Cantine Riunite Tolentino-Damiani & Gatti Ascoli (Semifinale Coppa Marche Serie D), alle 15.30 GLS Dorica-Frasassi (Semifinale Coppa Marche Serie D), alle 17 Amici del C.S. Mondolfo-Mantovani (Finale Coppa Marche U15), alle 19 Semifinale1 Coppa Marche Serie C Maschile e alle 21 Semifinale2 Coppa Marche Serie C Maschile. Domenica alle 15 Mantovani-Pian di Rose (Finale Coppa Marche Serie C Femminile), alle 17 Italservice Pesaro-Cerreto d’Esi (Finale Coppa Marche U17) e alle 19 Finale Coppa Marche Serie C Maschile.