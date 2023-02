Quattrocento tifosi sugli spalti del PalaAlpitour Da Malta anche ‘Mamo’, ultimo capo dell’Inferno

Alle 14 di ieri chi non è potuto partire è andato comunque a salutare il serpentone di auto e pulmini decollato dall’astronave, con le sciarpe biancorosse che sventolavano fuori dai finestrini. Sono arrivati in massa a Torino, come chiedeva Repesa, almeno 400. Mescolato ai suoi vecchi fratelli di curva c’è anche Emanuele Carloni, al secolo Mamo, l’ultimo capo-ultras dell’Inferno Biancorosso prima dello scioglimento del club. Ha preso un aereo da Malta, dove vive ormai da anni gestendo un ristorante nell’isola di Gozo. "Non potevo perdermi le Final Eight – dice –. Il tempo è passato, oggi sono papà di due bambini, ma nei 40’ di partita mi scateno come una volta". C’è pure la mascotte pesarese: Andrea Rinaldi continua ad essere il preferito dalla Lega Basket e, nonostante qui debba essere imparziale, il cappellino biancorosso tradisce la sua fede. E quando arrivano i tifosi sugli spalti si fanno sentire: "Noi siamo i pesaresi" cantano a squarciagola. E non smetteranno di farlo nemmeno quando la partita si mette storta. e.f.