Quelli che...hanno "visto" Pantani: Carpegna ricorda il campione

Successo domenica per la corsa ciclistica delle categorie Elite e Under 23 che si è disputat su quella che viene definita "La strada di Pantani", ovvero la Cesenatico-Carpegna. A livello sportivo ha vinto l’emiliano Thomas Pesenti della Beltrami Tsa Tre Colli, ma è stata una giornata dove ha vinto lo sport e l’amicizia, con tanti appassionati a incitare i corridori lungo tutto il percorso come accadeva al passaggio del "mitico" pirata il cui spirito è sempre stato presente durante la gara tra gli appassionati e tra quanti lo ricordano ancora come uno dei più grandi ciclisti della nostra storia sportiva. Presenti all’evento anche i genitori di Marco Pantani. La corsa ha visto la partecipazione di ben 179 corridori in rappresentanza di 34 squadre di cui 3 internazionali . "Un gran successo di sport e di pubblico a questa competizione ideata dall’amico Gabriele Menghini e sulla quale ho lavorato in prima persona e che è stata resa possibile grazie al contributo della Regione Marche tramite Atim e della Regione Emilia Romagna tramite Apt – sottolinea il consigliere regionale Giacomo Rossi – in collaborazione con i comuni di Carpegna e di Cesenatico, la Famiglia Pantani, il Club Pantani e il Comitato organizzatore". Ha espresso soddisfazione anche il sindaco di Carpegna Mirco Ruggeri. Al traguardo di Carpegna, il pubblico ha applaudito lungamente il vincitore. Le premiazioni hanno visto la presenza del Presidente del Comitato Organizzatore Gabriele Minghini, di Paolo e Tonina Pantani (genitori di Marco), del Consigliere regionale della Regione Marche Giacomo Rossi, del sindaco di Carpegna Mirco Ruggeri, dell’assessore del Comune di Carpegna Luca Pasquini, dell’ex Ct della Nazionale e presidente Apt Emilia-Romagna Davide Cassani e dei direttori di ExtraGiro Marco Selleri e Marco Pavarini e la presenza del giornalista Beppe Conti. Una prima edizione che sicuramente non rimarrà tale. Amedeo Pisciolini