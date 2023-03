Questioni di chimica: se sai giocare aggiungi qualità, Austin può dare molto a Pesaro

Senza scomodare il gran padre faraone che splende nella luce dei secoli, prima di dire se Austin Daye sia l’uomo adatto per queste Vuelle Carpegna Prosciutto modularmente messa su pezzo per pezzo dall’ingegnere progettista e costruttore Repesa, forse andrebbe detto che lui a Pesaro non solo ci ha già giocato, ma ha anche sempre saputo, per via paterna, cosa significhi giocare qui. Dove la cosa non ha solamente una dimensione tecnica ma anche di sostanzioso impatto umano e psicologico. In sostanza Austen sa che cosa Pesaro cestistica si aspetta da lui che torna su un campo che non è come tutti gli altri. Potrebbe essere questo l’elemento ad ammortizzare in qualche modo l’impatto fra il tipo di basket giocato, e perseguito, finora da questa squadra, è l’ingresso di un giocatore come Austen che trae il meglio di sé dal suo modo personale di interpretare il gioco. Slavamente parlando, e quindi stando molto sul concreto, si sa che la bravura difficilmente contrasta con la bravura, se a gente che sa giocare aggiungi uno che sa giocare è difficile che sorgano conflitti irrisolvibili.

E d’altronde il basket molto strutturato messo in campo da Repesa sembrerebbe fatto apposta per inglobare uno in più. Si tratta non solo di riuscire a realizzare in modo migliore e con maggiore continuità il tipo di gioco per cui la squadra è preparata ma anche di fare qualcosa di diverso, che si offra come opzione tattica alternativa a quella canonica. Cioè portare gli avversari a dover pensare che questa squadra pesarese che fino ad oggi ha giocato soprattutto in alcuni modi prevalenti e ben riconoscibili,da adesso in poi, con uno come Austen Daye, potrebbe anche fare altro in maniera ugualmente efficace e pericolosa. Credo che il punto più delicato da cui dovrà arrivare il flusso tecnico e agonistico positivo è nella testa e nel cuore di Daye, la "modalità" con la quale ritiene di aver voluto tornare a Pesaro dopo alcuni anni. Non credo nella possibilità di dissidi e incomprensioni tecniche, chi tiene in mano il manico della padella sa bene come non scottarsi con queste cose. C’è solo da sperare che si tratti appunto di un ritorno "sentito" e non di un banale rimbalzo delle coincidenze della storia baskettara nostrana.

f.b.