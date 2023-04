Quint’ultima, quart’ultima, terz’ultima: ecco le possibilità

Alessandria, Vis, San Donato e Imolese saranno con tutta probabilità le 4 squadre che andranno ai playout, in che ordine lo sapremo oggi. Solo i piemontesi possono sperare nella salvezza diretta, ma devono battere oggi il Cesena (difficile) e sperare che la Torres perda in casa contro una Fermana già salva (improbabile). Ai sardi basta infatti un punto per assicurarsi la salvezza diretta grazie alla classifica avulsa. Salvezza che hanno già conquistato Olbia e Fiorenzuola, che potrebbero sì essere raggiunte ma sarebbero comunque salve sempre grazie alla classifica avulsa. La Vis può arrivare quint’ultima (solo vincendo e lasciandosi dietro l’Alessandria, perché in caso di arrivo alla pari i piemontesi la spuntano per differenza reti generale), quart’ultima (in caso di pareggio e di vittoria del San Donato col Fiorenzuola, o di sconfitta vissina e mancata vittoria dei toscani), terz’ultima in caso di sconfitta con i marmiferi e di vittoria dei toscani. Penultima no, in quanto avvantaggiata dagli scontri diretti in caso di arrivo alla pari con l’Imolese. Con un pari la Vis sarebbe comunque davanti al San Donato (grazie agli scontri diretti) e giocherebbe il playout con i toscani con i vantaggi del caso. Il penultimo posto dell’Imolese è suscettibile di peggioramento (altro –2) se dovesse arrivare un’ulteriore penalizzazione per i contributi di marzo non versati. Con i playout fissati per il 6 e 13 maggio, l’udienza dovrebbe arrivare entro i primi di maggio, altrimenti i playout potrebbero slittare.