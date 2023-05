Raduno della Nazionale giovanile a Calcinelli, trampolino di lancio per gli Europei

Si è conclusa alla Bocciofila Metaurense di Calcinelli di Colli al Metauro la due giorni di stage della Nazionale giovanile di bocce, specialità raffa, in vista dei Campionati europei che si svolgeranno a Roma nel mese di luglio. Non è un caso che siano state scelte le Marche per questo raduno preparatorio visto che, dei 14 convocati tra ragazzi e ragazze, ben 6 siano marchigiani. Non è un caso neanche che sia stata scelta la provincia di Pesaro, perché è qui che si svolgeranno a settembre i Campionati italiani juniores e ancor meno è un caso che lo stage si sia svolto alla Metaurense, società di appartenenza di ben tre atlete convocate (Ginevra Cannuli, Sofia Minardi e Amelia Piastra). La società è peraltro presieduta da Tonino Tonelli che è anche responsabile del settore giovanile della Fib Marche e ha già ospitato quest’anno la prima tappa del Circuito Superprestige juniores under 18 e under 15. Oltre alla già citate ragazze della Metaurense, gli altri giovani atleti marchigiani convocati dai CT Rodolfo Rosi, Alfonso Cusano ed Elisa Luccarini erano Tommaso Martini (Ancona 2000), già campione del mondo under 18 nella coppia, Riccardo Giacomoni (San Cristoforo Fano) e Sofia Pistolesi (Montegranaro). Nel corso delle due giornate i ragazzi si sono allenati intensamente e in maniera proficua sotto la guida dei tecnici. Un bel viatico verso l’appuntamento degli Europei di luglio a Roma in cui gli azzurri andranno a caccia di medaglie in tutte le specialità sia maschili che femminili.

l.d.