Ragazze, inizia la volata per la C Domani gran derby con Ancona

Una Coppa Marche di Eccellenza in bacheca, un campionato da conquistare dopo un primo posto al giro di boa. La Vis Pesaro femminile, insieme all’YFIT Macerata è la squadra marchigiana più accreditata per la promozione in serie C, primo step del calcio femminile nazionale. Lo dicono i dati: 16 punti in 6 gare, 5 vittorie e 1 pareggio, 33 gol fatti (secondo migliore attacco) e 5 reti subite (difesa meno perforata). Numeri che non nascono per caso, perché le biancorosse di mister Vladimiro Cennerilli le opportunità se le sono costruire strada facendo. A livello societario, con l’apporto del presidente biancorosso Mauro Bosco, del suo delegato Guerrino Amadori (a Camerino per seguire l’atto finale della coppa) e del responsabile del settore femminile Alberto Cavoli. A livello tecnico, grazie a uno staff composto da Cennerilli, dal vice Baldelli, dal preparatore dei portieri Morganti, dal preparatore atletico Bozzetto e dai team manager Baioni, Cinti e Ronci. E grazie a un gruppo squadra capitanato dalle senatrici Mainardi e Marcucci, in cui spiccano le doti realizzative della sammarinese Crinelli, capocannoniere del gruppo. Ecco il gruppo che il 5 marzo scorso, a Camerino, ha conquistato la Coppa Marche di Eccellenza ai danni dell’Yffit Macerata, sconfitta ai rigori: portieri Chiara Lisotta, Michela Maroccini, Anna Bellardinelli; difensori Veronica Bardeggia, Giulia Gambini, Elena Venerandi, Elisa Marcucci, Sofia Mazzitello, Samanta Mughetti; centrocampisti Miriam Fiorella, Alessia Ferri, Elisa Mainardi, Monica Silvestrini, Ylenia Ghelfi, Emma Canu, Veronica Orazi; attaccanti Elena Crinelli, Chiara Cinti, Valentina Livi, Sara Fabi. Domani alle 15 al Supplementare, la Vis tornerà in campo contro l’Ancona Respect, avversario ostico in una sfida che di fatto segna l’inizio del girone di ritorno, fondamentale per agguantare la promozione diretta in Serie C. Le biancorosse sono prime a pari punti con l’Yfit Macerata, attesa dalla trasferta nella tana della Mandolesi.

r.s.