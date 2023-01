Ragazzine terribili a canestro: quando l’unione fa la forza

"Ragazzine terribili". Possiamo definire così la squadra Under 13 Metauro Basket Academy, nata dalla collaborazione delle società dell’entroterra di basket, Acqualagna, Fermignano, Fossombrone, Sant’Angelo in Vado e Urbania con la ‘mission’ di far conoscere il basket femminile nella sua bellezza di gioco-sport completo nel suo insieme. Ogni partita una battaglia nel sano spirito sportivo. Un esempio di come mettendosi assieme si possano ottenere apprezzabili risultati, divertendosi e facendo sport in modo sano.

Riguardo al campionato, le ragazze ancora imbattute sono una sorpresa piacevole per tutto il movimento regionale marchigiano. "Scopo del gruppo – spiega l’allenatrice Laura Fabbri – è ampliare sempre più il bacino di utenza, per creare all’interno degli impianti sportivi di tutte le società che partecipano al progetto tornei, feste, eventi, tutto al femminile. Un ringraziamento speciale alle pubbliche amministrazioni partecipanti, società, dirigenti, genitori, che permettono le ragazze di allenarsi e giocare le partite in itinere".

Due gli incontri per terminare il girone di andata: contro Civitanova e Osimo il prossimo il 15 gennaio ore 10,30 al palazzetto dello sport di Fossombrone di via Cairoli.

"Vi aspettiamo numerosi per sostenere e tifare", dicono all’unisono le ’ragazzine terribili’: Cloe Perini, Ginevra Rossi, Jasmine Catani, Alice Vegliò, Cecilia Poggiaspalla, Francesca Mariotti, Maia Moretti, Giulia Zuccartoni, Gemma Gulini, Sofia Cappellacci, Irene Ferri e l’allenatrice Laura Fabbri.

am.pi.