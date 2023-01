Rahkman, la gemma di una splendida Vuelle

Si dice che a Natale si capisce quanto vale una squadra. Chiuso il girone di andata, perciò, i valori sono ormai chiari, sia quelli di squadra che individuali. La Vuelle, quarta in classifica, vanta il secondo miglior attacco della serie A (88,1 punti di media): è quarta sia nella percentuale del tiro da tre (38,9%) che nel totale tiri (47,3%), seconda nei falli subìti, terzultima nelle palle perse, ottava in quelle recuperate, decima negli assist, quinta in valutazione, decima nei punti subiti (83,9). Un bel quadro generale che descrive bene le caratteristiche: spreca poco, difende decentemente, attacca benissimo.

All’interno di questa cooperativa del canestro, che ha bisogno di tutti ma non dipende da nessuno, brilla la gemma pescata dalla dirigenza su… Marte. Le cifre di Abdur-Rahkman sono eccellenti in diverse voci: è il top scorer della Vuelle, quarto miglior realizzatore della serie A con 17,3 punti di media. E’ il migliore della squadra nel tiro da tre (45,5% la sua percentuale, 8° in campionato) negli assist (4 di media, 12° in campionato), nei recuperi (1,5 di media, 7° in campionato) e nei falli subìti (4,4 di media, 6° in campionato). Tutto ciò gli vale il quarto posto assoluto nella valutazione di tutta la serie A.

Un po’ in calo il rendimento di Moretti, che però continua ad essere presente in molte di queste graduatorie, dietro l’americano: anche Davide subìsce parecchi falli (3,7), recupera palloni (1,2), smazza assist (2,9), tira bene dall’arco (42,4%), ed è il migliore dalla lunetta (88%). Nel tiro da due è naturale che il più preciso sia un lungo, Kravic: il suo 59,7% gli vale l’ottavo posto in serie A. Quello che stupisce è la speciale classifica per cui coach Repesa va matto, il plus-minus che testimonia quanto la presenza in campo di un giocatore incida sui parziali positivi: in questo caso sono Kravic e Gudmundsson le pedine chiave.

L’islandese comincia ad essere presente in altre voci: è il terzo miglior assist-man della squadra con 2,4 di media ed il quarto a subìre più falli con 2,9. Poi c’è mister utilità Charalampopoulos, che fa mille cose: terzo miglior rimbalzista della Vuelle (5,3 di media), presente nella classifica delle stoppate (0,7 a partita), nei falli subìti (3 di media), secondo nei liberi dietro Moretti con il 76,7% e terzo bombarolo del gruppo con 41,9% tanto che potrebbe osare di più dall’arco: ha tirato solo 43 volte contro i 108 tiri da tre presi da Chetaham, che ovviamente ha percentuali più basse (36,1%). Kwan è però il miglior rimbalzista della Carpegna Prosciutto con 6,1 carambole conquistate ogni sera, davanti a Kravic (5,9). Il serbo è più pericoloso sotto i tabelloni offensivi (2,5 di media) e in attacco anche Mars si fa sentire con 1,1 di media.

In questa squadra, insomma, tutti fanno qualcosa di prezioso e Visconti sta uscendo alla distanza, segnalandosi anche lui nella graduatoria del plus-minus al quinto posto, segno che i suoi ingressi sul parquet cominciano ad incidere sull’andamento delle gare. E presto anche Tambone comincerà a riapparire in classifiche dov’era presente prima dell’infortunio che l’ha tenuto due mesi fermo ai box. Elisabetta Ferri